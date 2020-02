El outlet de lujo de Plaza Mayor abrirá el 13 de febrero

El final del grueso de las obras de ampliación de los accesos a Plaza Mayor ha permitido despejar la inauguración del outlet de lujo previsto en Plaza Mayor, que abrirá sus puertas el 13 de febrero. De esta forma se pondrá fin a cuatro meses de espera tras la suspensión de la anterior fecha de apertura -el 21 de octubre de 2019- por el retraso en las obras de los accesos.



Con la nueva fecha se pone fin a la espera de la inauguración de la ampliación de Plaza Mayor. El 21 de octubre se tuvo que suspender a última hora al no recibir la autorización administrativa, ya que no se habían terminado las obras de los nuevos accesos, que doblan los carriles de entrada desde la A-7 de los dos actuales a cuatro.



El Ministerio de Fomento autorizó esta semana su entrada en servicio de los nuevos accesos, que deben dar capacidad al esperado incremento del tráfico con esta ampliación, que incluye cien nuevos locales en una primera fase y que para 2022 espera incrementar en otros 70.



La autorización de puesta en servicio de los nuevos accesos conlleva la autorización de la apertura del outlet de lujo de Plaza Mayor, con un centenar de comercios de primeras marcas que ofertarán productos fuera de temporada con rebajas de hasta el 70%. Así, la ampliación del centro comercial podrá abrir con normalidad, mientras se completan las obras pendientes, que no deben afectar la tráfico de entrada a la zona.



El nuevo espacio comercial de Plaza Mayor, gestionado por la operadora McArthurGlen, que complementará a lo ya existente en Plaza Mayor, tendrá 17.500 metros cuadrados y abrirá con una ocupación del 80% de la superficie, lo que asegura una amplia oferta comercial desde el comienzo. No obstante, esta será una primera fase, ya que está previsto construir otros 12.500 metros cuadrados adicionales para disponer del proyecto completo, incorporando otras 70 tiendas al centenar previsto para el 22 de octubre próximo. Esa ampliación está prevista para 2022.

La apertura ha abierto además el plazo de contratación de 116 personas para atender una parte de las tiendas. Un plazo de contratación que ya está abierto.

Una vez inaugurado, los visitantes podrán adquirir productos de más de medio centenar de productos de lujo a precios rebajados, entre cuyas marcas más destacadas se encuentran estas: