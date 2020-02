El PSOE denuncia que el equipo de gobierno ha dejado a cero las ayudas al alquiler

El portavoz del grupo municipal socialista, Daniel Pérez, criticó ayer que el Ayuntamiento de Málaga «ha dejado a cero las ayudas al alquiler». De hecho, continuó el socialista, «el Instituto Municipal de la Vivienda sólo está pagando las ya concedidas, pero no se están otorgando nuevas, ni tampoco a aquellos que consiguieron la subvención pero no tenían vivienda en ese momento para alquilar».

El líder del PSOE en el Consistorio señaló las cuatro ediciones del Plan de Ayuda al Alquiler, promovidas por el Instituto Municipal de la Vivienda, como «ayudas que no ayudan a las familias, porque han sido insuficientes económicamente, mientras que el equipo de gobierno del PP vendió el mismo dinero en presupuestos distintos edición tras edición sin ser ejecutados plenamente». Así lo manifestó Pérez durante una rueda de prensa a las puertas del IMV en compañía de los concejales socialistas Alicia Murillo y Salvador Trujillo.

Para el líder socialista, «estas ayudas no han tenido continuidad en el tiempo, sino que acaban al año cuando las familias continúan aún en situación de crisis y algunas en un preocupante riesgo de exclusión social, no han tenido la oportunidad de remontar el vuelo o conseguir un empleo para normalizar su situación».

Además, hay 447 familias a las que se le aprobó la ayuda «pero nunca pudieron ejecutarla porque no encontraron quien les alquilara una casa», resaltó Daniel Pérez. El portavoz socialista puso el ejemplo de Antonia, que trabaja en el Mercado de Salamanca, pero duerme en la calle. «Lleva un año con la ayuda concedida pero no encuentra nada para alquilar, por lo que no ha podido ejecutar la ayuda», se lamentó Daniel Pérez. Otro caso es el de María del Carmen Trujillo, que tiene un hijo con 5 años y vive de alquiler desde hace tres años y medio. Ha pagado el alquiler con el PAA1 y con el PAA3.