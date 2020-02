La Palmilla exige una acción inmediata y contundente contra la "minoría violenta"

El vecindario de Palma-Palmilla se moviliza tras la trágica muerte de Mateo, el vecino de 74 años que falleció anoche tras recibir el impacto de una bala perdida durante el tirotero que protagonizaron dos clanes enfrentados. Como ya hicieran tras los incidentes de los días 1 y 2 de enero y del 3 de febrero de 2019, el Consejo Político, diferentes colectivos vecinales y el Plan Comunitario del Distrito han denunciado "la situación de impunidad que se vive en el barrio ante el uso de armas de alto calibre por una minoría que hace que la mayoría del vecindario viva en con miedo e inseguridad".

En un comunicado difundido por el Ayuntamiento, los responsables municipales aseguran que el vecindario les ha trasladado que las autoridades "no han hecho nada" ante este tipo de acciones de una "minoría violenta". "Eso no sólo genera impunidad, inseguridad y desconfianza hacia las fuerzas de seguridad dentro del barrio, sino que también redunda en el estereotipo sobre Palma-Palmilla", han explicado. Si bien entienden que este distrito no tiene la exclusividad en este tipo de sucesos y comportamientos que compartimos con otros puntos de la ciudad, los vecinos solicitan para estos barrios que se intervenga "de forma inmediata y de manera contundente por parte de todas las fuerzas de seguridad y desde el ámbito judicial abriendo una investigación profunda sobre los acontecimientos que motivan lo ocurrido esa noche". De la misma manera, piden información de primera mano sobre las actuaciones realizadas.