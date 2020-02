Torres Mora será uno de los pesos pesados del Ministerio de Cultura y presidirá Acción Cultural Española

El malagueño José Andrés Torres Mora (Yunquera, 1960) será uno de los pesos pesados del Ministerio de Cultura y ostentará la presidencia de Acción Cultural Española (AC/E), una institución que asumió varios entes entre los que se encontraba la antigua Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales. De este modo, el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez lo 'rescata' para la política institucional cuando ni siquiera ha transcurrido un año desde que pusiera fin, en marzo de 2019, a su periplo de tres lustros en el Congreso de los Diputados. Entre 2004 y 2019, el amigo yunquerano de José Luis Rodríguez Zapatero fue, en el transcurso de cinco legislaturas, diputado por Málaga en la Cámara Baja de la madrileña Carrera de San Jerónimo.

Afincado en la capital de España, donde ejerce como profesor de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid, Torres Mora se dio a conocer, especialmente, cuando fue el Jefe de Gabinete del expresidente leonés en el Gobierno de España. Sin ir más lejos, durante su etapa en La Moncloa, Rodríguez Zapatero popularizó sus desayunos con un par de tostadas untadas con la miel de Yunquera que le traía su estrecho colaborador.

El nombramiento de José Andrés Torres Mora ha suscitado una oleada de felicitaciones en las redes sociales en la que también han participado dirigentes del PSOE malagueño. Por ejemplo, el portavoz socialista en la Diputación Provincial, José Bernal, le ha dado la enhorabuena a su "amigo" y "a toda la cultura" y ha asegurado que "difícilmente podríamos encontrar a una persona tan adecuada para estar al frente de Acción Cultural Española".



"Llego con prudencia y respeto"



A la vez que deja claro que su nombramiento aún no se ha formalizado oficialmente, José Andrés Torres Mora insiste en que tomará posesión como presidente de Acción Cultural Española "con prudencia y el máximo respeto a la institución y a las personas que trabajan en ella". "Aún no me ha dado tiempo a hacerme la idea, estoy más preocupado por la clase que tengo que dar el lunes que por otra cosa; dejé el Congreso, volví a la Universidad, me convertí en un profesor de Universidad y ahora me tengo que convertir en otra cosa", expresó Torres Mora.

Este político y profesor malagueño dijo que, en su nueva responsabilidad, "lo primero será hablar con las personas que trabajan allí, con quienes les dedican sus vidas a ello, desde el que abre la puerta a quien lleva la gestión económica o hace la programación". "Los trabajadores son quienes sostienen las empresas y las instituciones", recalcó Torres Mora.

A la hora de glosar su vinculación con el mundo de la cultura, Torres Mora recordó que ha sido el portavoz socialista en la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados durante, al menos, los últimos diez años. "Estar de portavoz de un partido político en esta comisión, algo te hace ver el panorama de la cultura", añadió.

Ahora, a las puertas de su nuevo reto, este malagueño echa mano de la frase con la que Marguerite Yourcenar advertía de que "llegamos vírgenes a todos los acontecimientos de la vida". "Cuando llegas a un sitio, toda tu experiencia está muy bien pero, en el fondo, llegas virgen y conviene ser respetuoso con el sitio al que llegas porque el sitio no es el sitio, el sitio es la gente y la gente es la vida", expuso Torres Mora.