"En los libros no hay ni una sola científica, aparte de Marie Curie"

Esta fundación lleva tres años trabajando en España para «inspirar» a las niñas de hoy, ampliar el enfoque de su futuro profesional y luchar contra los estereotipos y la baja autoestima. La entidad pone en contacto a las jóvenes con mujeres de diferentes oficios para crear referentes y animarlas a ser aquello que les atraiga

Resulta muy difícil decantarse por una profesión que ni siquiera se conoce o que siempre ha estado desempeñada por hombres. Así lo entiende la presidenta de Inspiring Girls, Marta Pérez, que desde hace tres años trabaja por acercar a las niñas a profesiones tecnológicas, científicas, de ciberseguridad, diseño, marketing... para desmontar mitos, mostrar que también hay mujeres y que son «perfectamente felices».

Esta efeméride cumple cinco años. ¿Cómo hemos evolucionado?

Se está avanzando pero realmente muy despacio. La difusión de las oportunidades que hay en las carreras de ciencia y tecnología, cómo se presenta a las niñas... no ha variado mucho de lo que había antes y estamos viendo una reducción en estas carreras, también por parte de los chicos, por eso trabajamos para hacer más actividades en estas áreas que despejen la forma en que las niñas ven esto, que les ayude a tener una visión diferente, que vean que las ciencias y la tecnología no solo son divertidas, que son algo que pueden hacer sino que sirven para otras cosas.

¿Por qué las niñas no se sienten atraídas por estas carreras? ¿Es una cuestión de autoestima, influencias...?

Lo que no es para nada una cuestión de habilidades. Está acreditado científicamente que tanto niñas como niños tienen las mismas capacidades en las distintas disciplinas y que es una cuestión de persona, no de géneros.

Lo que tenemos es una conjugación de tres factores. Uno, las etiquetas y los estereotipos, es decir, 'a los niños se les da mejor la matemática, las niñas no sirven para la tecnología...' eso que se oye y que les va a influir sin duda. Luego, la falta de referentes. Las niñas estudian en los colegios y en los libros no hay ni una sola científica, aparte de Marie Curie. Tampoco lo ven en los medios de comunicación, en las películas, ni en las series... la falta de referentes es dramática. También, la disminución de la seguridad en sí mismas, o de autoestima, que las niñas sufren 3,5 veces más que los niños en el paso de la infancia a la pubertad, les hace verse a ellas como menos capaces aunque realmente no responda a una situación real. Se autolimitan bastante. Hemos tenido a científicas en conferencias que las niñas les decían '¡Si no pareces una científica!', porque iba con tacones y los labios pintados.

¿Hay barreras claras de género al elegir una profesión?

Si no hay bastantes contrataciones en estas empresas porque no encuentran candidatas, el problema es que, según se realicen los trabajos de las empresas de tecnología, de ciencia o investigación que van a configurar el mundo del mañana, será un mundo con una sola visión, no está la visión mixta de hombres y mujeres. Estamos trabajando para aclarar a las niñas que ellas pueden y que están igualmente capacitadas y para mostrarles que existen esas carreras, que hay muchas mujeres que trabajan ahí aunque no se vean y que son perfectamente felices, que están perfectamente realizadas y que ellas también pueden hacerlo si quieren.

¿Hasta qué punto nos determina nuestro entorno la elección de nuestro futuro?

Nos condiciona muchísimo. Primero porque es muy difícil optar a lo que no conoces ni has visto en tu vida. Yo he tenido niñas en las sesiones que hacemos que nos decían 'Yo no sabía que las mujeres podían ser piloto de helicópteros'. Y he tenido mujeres que han cursado su carrera contra los deseos de su familia porque no le parecía lo suficientemente femenina. Sí, enfrentamos muchos límites todavía.

¿Después de tres años, qué esperan del futuro?

Cada vez hay más conciencia social de que esto es un problema y cada vez más entidades se alinean para poder solucionarlo. En nuestro caso, lo que esperamos es estar implantados en todas las provincias de España, haciendo actividades para difundir el mensaje, que hay muchísimas oportunidades profesionales en muchísimas profesiones científicas y técnicas que las niñas no están considerando y queremos que lo consideren. Lo único que pretendemos es que vean todo lo que hay y que elijan con conocimiento de causa, porque muchas veces tienen una visión sesgada o equivocada o piensan que no es para ellas.