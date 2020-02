Tertulias que no tenían sede

Mientras los ingleses crean clubes privados para disfrutar de sus aficiones, en Málaga, salvo las tertulias de cafés casi siempre en el mismo establecimiento, las tertulias o reuniones de amigos no tienen domicilio fijo y los encuentros se llevan a cabo donde encarte.

Muchas de esas tertulias o reuniones tienen o han tenido una vida efímera porque sus contertulios desaparecen paulatinamente por razones biológicas.

Por ejemplo, recuerdo una tertulia veraniega que reunía todos los días a un grupo de socios del Real Club Mediterráneo, todos ellos jubilados y de profesiones diversas. Por las mañanas, en la piscina del citado club, zambulléndose o no en la gran piscina, se reunían un par de horas para hablar de sus batallitas personales o de la actualidad. De aquel grupo creo que hay un superviviente cuyo nombre no viene al caso.

Un día que coincidí con ellos –los conocía a todos- le pregunté al superviviente de qué hablaban todos los días. La respuesta fue tan concisa como concluyente: «Estamos arreglando España. Ya vamos por Toledo».

Un grupo más moderno compuesto por personas de distintas profesiones y todas en activo tienen una costumbre: comer una vez al mes en un restaurante distinto con el mismo menú, consistente en dos platos: ensaladilla rusa y gazpachuelo. Como la lista de restaurantes de Málaga es interminable llevan varios años sin repetir de local. Lo que les une son esos dos platos tan sencillos como diferentes al ser elaborados.



Los Baúles

Una de las tertulias más curiosas que se mantuvo durante años fue la conocida por Los Baúles, denominación nacida de los grandes baúles que había en el zaguán de la sede de la Sociedad Económica de Amigos del País, La Económica, como es conocida familiarmente, y que se fundó hace 231 años, en 1789, exactamente.

En los baúles y bancos de piedra del zaguán, todas las tardes se sentaban los jóvenes pintores malagueños para hablar de los que les reunía. El lugar elegido era el más idóneo porque en aquellos años en las dos salas de la planta baja había permanentemente exposiciones de pintura. Se sucedían por quincenas. Una tras otra.

Era la única sala de exposiciones de pintura que había en Málaga. Allí podían los futuros maestros estar al día de las novedades, tendencias, nuevas técnicas, modernismo, clasicismo, ensayos, evolución... del arte de la pintura en la amplia gama del bodegón, el retrato, el paisaje.

La Económica era cita obligada de la Málaga cultural. Entre la pléyade de pintores malagueños, muchos de los cuales destacaron y han sido o siguen siendo paladines del arte pictórico, figuraba como uno más, Pepito, conserje de la Económica cuyos comentarios sobre las exposiciones se tenían en cuenta porque sin ser experto en el arte de la pintura tenía el don de enjuiciar las obras de los artistas que exponían en las dos salas con gran tino. Pepito era un crítico muy sincero y acertaba en sus conclusiones. Entrañable Pepito que tantos pintores recordaran por su simpatía y entrega al trabajo que heredó de su padre la conserjería de la veterana entidad.



El Bar Regio

El Bar Regio estaba en la calle Ángel y la especialidad de su cocina eran los llamados 'soldaditos de Pavía', bacalao rebozado y frito en aceite de oliva... y no agrego virgen extra porque entonces el aceite de oliva no necesitaba tantos matices.

Era lugar de cita de periodistas, dibujantes, pintores... Tenían cita diaria, y casi encaramados en la elevada barra de madera barnizada, entre copa y 'soldaditos', comentaban la actualidad del día. No faltaban nunca Rafael Conejo Ferri, redactor-delegado de 'Ideal' en Málaga, y el pintor y excelente cartelista Luis Ramos Rosas.

Yo fui alguna vez y nunca me dejaron pagar una ronda. He matizado lo de copa porque la cerveza se bebía solo en verano. Los vinos de Jerez, Montilla, Moriles, Valdepeñas... eran los que más se consumían según las posibilidades económicas de cada uno.

Los flamencos

Los cantaores de flamenco y los guitarristas malagueños se reunían a diario en los establecimientos cercanos al Pasaje de Chinitas. Todas las mañanas se daban cita Pepe de la Isla, Antonio de Canillas, El Tiriri y otros muchos porque era el sitio elegido para la contratación de cuadros flamencos para fiestas privadas y públicas. Si alguien quería organizar en su casa una fiesta flamenca se acercaba al lugar indicado para contratar un cantaor, un guitarrista, un palmero... lo que hiciera falta. No necesitaban una sede propia.



La Cosmopolita

La Cosmopolita, cafetería de la calle Larios esquina a Liborio García, fue durante muchos años otro lugar de cita y tertulia, tanto por la mañana como a mediodía y tarde. Alternando con la clientela anónima uno podía localizar a relevantes personas de la vida local. Abogados, médicos, farmacéuticos, arquitectos, bancarios, políticos (al principio muy pocos y a partir de la Transición, todos) se reunían para cumplir el obligado rito del café de la mañana o media tarde, dando lugar a auténticas tertulias.

Allí era fácil encontrarse con José Luis Estrada Segalerva (ex alcalde de Málaga y posterior delegado de Hacienda), Baltasar Peña Hinojosa (ex presidente de la Diputación y delegado de la Vivienda), Luis Merino (ex alcalde de Málaga y abogado en ejercicio), Ángel Quiroga (escritor), Juan Antonio Rando (director de Radio Nacional de España) y un larguísimo etcétera.



El desguace

En nuestro diccionario (que algunos políticos deberían consultar para decir menos tonterías) aparece la palabra desguace que creo innecesario aclarar su significado. Todos sabemos lo que es un desguace. Indistintamente se utiliza para la acción de desguazar un barco, un autobús, una moto, un coche...

Lo que ya es menos conocido, al menos en Málaga, es que la palabra desguace fue elegida por por un grupo de personas de uno y otro sexo para una asociación sin ánimo de lucro, sin reglamento, sin sede, sin burocracia y posiblemente sin presidente ni secretario de actas.

Fue fundada por marinos mercantes jubilados y viudas de esos profesionales de la mar. Como todas las asociaciones, con cierta periodicidad o cuando encartara, se reunían los miembros a charlar, comentar, recordar... Lo de 'encartar' es una manera malagueña de decir con ocasión, con oportunidad, en el momento oportuno. Una de esas razones, por ejemplo, era reunirse todos los miembros para apoyar a un viudo o viuda del grupo en el trance del fallecimiento, o la incorporación de un nuevo asociado por jubilación... o porque sí.

Recuerdo que se reunían en el Club de Botes cuando formaba parte del Real Club Mediterráneo, en el restaurante de la Peña Malaguista de la plaza del Carbón... o donde encartara. Ahora la cita es en el restaurante instalado en el nuevo puerto deportivo frente a la terminal de cruceros. Los fundadores acertaron con la elección de nombre: Desguace. Porque todos estaban en proceso de desguace.



La Plaza del Obispo

Cierro este recuerdo de tertulias, reuniones, encuentros... con la más famosa de todas, la que a última hora de la tarde se celebraba en la tienda de antigüedades de la Plaza del Obispo, y a la que la policía vigilaba de lejos porque este tipo de reuniones estaban prohibidas.

En algunos capítulos anteriores de estas Memorias de Málaga me he referido a ellas por la diversidad y categoría de los contertulios, como los hermanos Julio y Pío Caro Baroja, Modesto Laza Palacios, Manuel Blasco Alarcón, Manuel Alvar, Bernabé Fernández Canivell, catedráticos de la Universidad de Granada que se trasladaban a Málaga para los exámenes de alumnos del Instituto de estudios San Leandro, profesores y catedráticos que tomaban parte en los Cursos de Extranjeros..., todos ellos bajo la batuta de uno de los copropietarios de la tienda, Salvador Blasco Alarcón. Con el buen tiempo las tertulias se celebraban en el exterior, o sea, en plena plaza, al aire libre.

Como mi futura mujer trabajaba en la tienda de antigüedades (llevamos casados sesenta y un años), tuve acceso a esa tertulia y el privilegio de entrevistar a Julio Caro Baroja, poco dado a hacer declaraciones en prensa y radio. Julio, sobrino de Pío Baroja (uno de los novelistas más prolíferos de la generación del 98), era antropólogo, historiador, lingüista, ensayista€ y pasaba temporadas en la finca Carambuco de Churriana. Pero ese es tema para otro capítulo.

Naturalmente la tertulia no tenía domicilio; según el tiempo (frío, calor, lluvioso...) se celebraba en plena plaza o en el interior de la tienda de antigüedades.

De aquella tertulia no queda nada porque incluso el edificio que lo albergaba desapareció. Hoy, el lugar, lo ocupa la Taberna del Obispo..., que no es el prelado de la Diócesis de Málaga. Debe su nombre a la plaza.