Los perros señal para sordos ya son una realidad

Áskal se creó en Barcelona con el objetivo de ayudar a las personas con dificultad auditiva mediante canes señal. Esta labor es muy poco conocida y por eso la asociación ha decidido ampliar su red llegando a Málaga. La labor que desempeñan estos animales es la de identificar los sonidos del día a día de sus dueños.

Si en algo está de acuerdo todo el mundo es en que los perros son el mejor amigo del hombre. Además de su cariñosa compañía son animales que proporcionan gran ayuda a ciertos colectivos que cuentan con problemas como son las personas ciegas, personas con autismo, epilépticas e incluso con diabetes. Pero los perros señal son también una realidad que pocos conocen y cuya labor es fundamental para ayudar a las personas con discapacidad auditiva.

La promotora de esta idea es la organización catalana Áskal, creada en 2007 por un grupo de adiestradores con el objetivo de especializarse en el entrenamiento de perros para las personas sordas. Es una asociación sin fines de lucro y que está presente en todas las provincias españolas, que cuenta con el sello de calidad de «Assistance Dogs International».

Desde 2017 esta organización ha ampliado su red a nivel nacional y ha llegado a Málaga donde se está dando a conocer: «La actividad que desempeñan estos perros es muy poco conocida, hay personas que ni siquiera saben que existe esta opción», dice Jazmín, instructora y responsable de Áskal en Málaga.



¿Cómo se les enseña?

El entrenamiento de estos perros se basa en dos puntos fundamentales: identificar distintos tipos de sonidos y el marcaje, es decir la forma en que estos animales le transmiten al usuario que está pasando, pueden hacerlo dándole la pata a la persona, con la nariz o llevando al usuario hasta donde está el sonido.

El entrenamiento tiene una duración de entre seis y nueve meses y se trata de un adiestramiento «team training», es decir es el propio usuario el que le enseña al perro, mediante premios y sin actitudes que le causen dolor o miedo para reforzar el talento que tiene este y disfrute de su trabajo. «Nosotros le enseñamos al usuario cómo entrenar a su perro en citas que se hacen aproximadamente cada dos semanas», asegura Jazmín. Todos los instructores cuentan con nivel mínimo de A1 en lenguaje de signos.

«Estos perros son bastante desconocidos», tal y como afirma la instructora, sin embargo son de gran ayuda para las personas con discapacidad auditiva ya que sirven para que estos animales les avisen a estas personas de los distintos sonidos de su día a día como son el timbre de casa, el despertador, el llanto de su bebé o si alguien les llama por su nombre.

La ventaja de esta nueva opción de ayuda para las personas sordas es que los perros señal no tienen porqué responder a cierto prototipo de animal como pasa con los perros guías , que suelen ser de la raza de labradores: «Trabajamos directamente con los perros que tienen los usuarios si es que estos son válidos», y para que lo sean tienen que pasar una prueba que se les realiza y en la cual deben cumplir ciertos requisitos básicos: ser activos al sonido, tener gran capacidad auditiva, ser tranquilos, no tener miedos y no ser agresivos. «Es importante que cumplan estos requisitos ya que en caso de ser agresivo este perro no podría acceder a lugares públicos, también si tiene miedos se asustará con cualquier sonido tanto dentro como fuera de casa», afirma. En caso de que el perro del usuario no responda a estas características se les recomienda la adoptar en la protectora de Málaga al igual que pasa con las personas que no tienen animales en casa. «Pueden ser pequeños, grandes, de cierta raza, da igual eso depende del gusto de la persona», asegura Jazmín.

Acceso público

En cuanto al acceso público de estos perros señal, Jazmín denuncia que existe un problema en Andalucía ya que la normativa solo le permiten el acceso a los perros guías mientras que para el resto de perros «lazarillo» no existe ley. «Nos hemos puesto en contacto con la Junta de Andalucía y nos dijeron que hasta que no se aprobase la ley no hay nada que se pueda hacer, por eso de momento los entrenamos para que hagan la mayor parte del trabajo en casa pero, en caso de que lo necesiten para el ámbito laboral, no podemos garantizar que ese acceso sea posible». Esto se debe a que cada comunidad autónoma cuenta con una legislación propia. Áskal Málaga no cuenta con sede física, por eso Jazmín se encarga de dar a conocer la asociación en centros de auditivos, en charlas o en bibliotecas del municipio. «En las redes sociales se publican todas las charlas y eventos que se hacen», recalca.

Para contactar con esta asociación es necesario escribir a la sede central en askal@askal.es o al teléfono: 647 491 165.