Tímidos movimientos de ajedrez

Si esta bodeguilla política fuese una típica venta de Los Montes de Málaga, en ella no faltarían un par de tableros de ajedrez. Y, a lo mejor, hasta invitábamos a que se pasaran por allí a sabios de este juego como el malagueño Manolo Azuaga o el eminente Leoncho García para que digirieran el lomo en manteca enseñándole a nuestros parroquianos alguna jugada de maestro. Sin embargo, esta disciplina que viene a ser como la vida misma irrumpe en este espacio por la comparación que sirve en bandeja en relación con las estrategias que siguen los partidos políticos. Sobre todo, ahora que el fin del ciclo electoral que el 10-N alargó empieza a arrojar consecuencias. Ya se han producido algunos movimientos de ajedrez que, por tímidos o sigilosos, no dejan de ser importantes pues son de esos que introducen ciertas modificaciones orgánicas y a medida que avance la partida irán cobrando sentido. Pese a que el PSOE será el que más mueva sus fichas en Málaga -en su seno interno no son pocos quienes tienen ya asumido que la limpieza sin miramientos de Pedro Sánchez terminará llegando- el baile ha comenzado por Ciudadanos, PP y Más País. Con el ascenso de Juan Carlos Maldonado, el nuevo comité de dirección popular o el relevo en la portavocía de la extensión errejonista provincial, respectivamente. Porque, además, estos de principios de año que se encomiendan a febrerillo el loco son tiempos que invitan a hacer balance. O, mejor dicho, asambleas. Por ejemplo, Izquierda Unida la celebró este sábado y Más País puso la suya de largo justo un domingo antes.



Cambios en el PP

La palabra renovación es, desde hace unos días, la más empleada en el PP de Málaga. Después de la declaración de intenciones esbozada en la Junta Directiva Provincial celebrada el último día de enero, el pasado martes ya quedó igualmente de manifiesto con la primera reunión del nuevo comité de dirección. Con el poder concentrado en seis vicesecretarías, por encima de todas ellas estará como coordinador el antequerano José Ramón Carmona, quien pasa a llevar los galones de indiscutible lugarteniente del presidente provincial, Elías Bendodo. De hecho, para centrarse en el aparato malagueño, 'Jota' Carmona ha dejado su puesto como vicesecretario de Sociedad del Bienestar en el PP andaluz para que lo ocupe la fuengiroleña Ana Carmen Mata.

A priori, la primera fila del partido a nivel provincial sigue prácticamente siendo la misma, con Margarita del Cid y Francisco Salado como vicepresidentes o Patricia Navarro como secretaria general. Ahora bien, es a los vicesecretarios a los que se le encomienda la misión de ir reestructurando cada una de sus áreas para que esto se vea reflejado a medio plazo en la configuración de la Ejecutiva Provincial. Entre estos 'vices', Manolo Marmolejo sigue conservando peso como responsable de Organización y Política Territorial. Y, al mismo tiempo, entra con fuerza el alcalde de Yunquera, José Antonio Víquez, se ha recuperado al diputado nacional Mario Cortés o adquiere más protagonismo la también diputada Carolina España.

En la fotografía de la primera reunión aparecían, además, Jacobo Florido, Elisa Pérez de Siles y la presidenta de Nuevas Generaciones en Málaga, Loli Caetano, cuyo cargo es inherente a su presencia en este órgano.



Yunquera está en racha

La irrupción del alcalde yunquerano en la cúpula provincial del PP no ha sido la única noticia de altura política para este municipio de la Sierra de las Nieves. El gran bombazo lo ha protagonizado el socialista José Andrés Torres Mora, quien cuando empezaba a caer en el olvido, tras sus 15 años de diputado por Málaga, ha sido recuperado por el Gobierno para presidir Acción Cultural Española.

Acababa de regresar a sus clases en la Universidad Complutense de Madrid el que fuera jefe de gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero, quien se acostumbró de su mano a desayunar en el Palacio de la Moncloa un par de tostadas con miel de Yunquera.



Más País se recompone

Tras la improvisación a la que se vio obligado en coalición con Equo para llegar con una lista al 10-N, Más País Málaga acaba de sentar unas bases con retales más realistas que los de su candidatura urgente a los comicios nacionales.

Uno de los roles principales recayó entonces en Luis Arias, cercano a los círculos del errejonismo desde que formó parte de Podemos cuando el liderazgo provincial recaía en Alberto Montero. Sin embargo, sus caminos se separaron el pasado otoño, pues el economista Montero -tras sonar para cabeza de lista de Más País por Málaga de la mano de su amigo Íñigo Errejón- terminó haciendo campaña para Unidas Podemos.

Luis Arias ha estado desde su creación en las bambalinas de la nueva formación malagueña, que hace unos días celebró su primera asamblea. En ella, dejó de ser la portavoz la profesora granadina de Economía que encabezó como 'paracaidista' la lista de las generales, Carmen Lizárraga, y ha tomado el relevo la profesora de Historia del Arte Rosario Luque, que era la primera malagueña en la lista al Congreso de los Diputados tras Lizárraga y el jiennense Francisco Jurado. Los tres tenían en común su pasado podemita, pues Rosario Luque fue concejala en Estepona y candidata morada a la alcaldía en mayo del año pasado.

En su debut electoral, Más País recabó poco más de 14.000 sufragio en la provincia. Aunque este resultado se quedó bastante lejos del escaño, reavivó las suspicacias que en la campaña ya avisaban que terminaría dándole una mayoría al bloque de derecha si se confirmaba, como así fue, la pérdida del segundo diputado de Unidas Podemos por Málaga, que ostentaba hasta entonces Eva García Sempere.