Condenado a 13 años por matar a un anciano rociándole con lejía para robarle

Un hombre ha sido condenado a 13 años y medio de prisión por matar en Málaga a un anciano, de 80 años, al que agredió y le roció una botella de lejía en la cabeza para apoderarse de 170 euros que llevaba en la cartera. El juicio con jurado estaba previsto este lunes pero no fue necesaria la constitución de la Sala debido a que el acusado reconoció los hechos que le imputan. Tras el acuerdo de conformidad, el magistrado dictó sentencia y las partes se han comprometido a no recurrirlo, por lo que el fallo ha comenzado a ejecutarse, según fuentes judiciales. El letrado de la defensa, Juan Fernández Ramos,explicó a los periodistas que su cliente ha reconocido los hechos pese a que tenía dificultad para recordar porque cuando cometió el crimen estaba afectado por su adicción a las drogas. Por su parte, el abogado de la acusación particular, Víctor Villar, se mostró satisfecho con la pena impuesta aunque reconoció que la familia ha tenido sus dudas, ya que se pedía prisión permanente revisable por asesinato pero no estaba clara la intencionalidad. El acusado conocía a la víctima, con movilidad reducida y que precisaba de un andador para desplazarse, por haber estado trabajando hasta finales de octubre en un bar donde el anciano era cliente habitual y de haberlo acompañado en numerosas ocasiones hasta su domicilio, en Málaga capital.