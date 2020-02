"Estas tragedias te plantean un examen de conciencia"

Este estreno solidario, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Málaga, es gratuito hasta completar el aforo. Los asistentes pueden hacer una donación en un número de cuenta que se les entregará en la sala.

'Me llamo Gennet' es la historia de una etíope sordociega que consigue convertirse en la primera persona en obtener un título universitario en Europa. Su director, Miguel Ángel Tobías, ha querido estrenar la cinta en Málaga con el objetivo de ayudar a los afectados por las inundaciones en Campanillas. La proyección tiene lugar hoy en el Palacio de Ferias. El estreno es gratuito hasta completar el aforo y una vez en el Palacio de Ferias, se entregará un folleto con el número de cuenta ES90 2103 0146 9400 3005 1851 en el que se podrá realizar la donación que se desee. Para asistir al estreno es necesario confirmar en la dirección de correo turismo@malaga.eu.

¿Cómo comenzó su relación laboral con Málaga?

Presenté el tráiler de 'Me llamo Gennet' en el Festival de Cine en 2018. Ahí empezó mi relación profesional con Málaga. Después de esto hice un gira de estrenos por 15 ciudades pero no estuvimos en Málaga y me quedé con esa espinita. Pero volví a esta ciudad para una conferencia sobre cine sostenible y la relación con Málaga fue estrechándose.

¿Por eso decidió ayudar a los vecinos damnificados de Campanillas?

Desde hace 10 años hago cada año un proyecto audiovisual 100% benéfico y social con el que busco causas sociales del mundo que merezcan la pena ser contadas, que fomenten la solidaridad y que a su vez sirvan para recaudar fondos para estas causas. Una vez que están producidas lo que hago es ponerlas al servicio de cualquier asociación o fundación que necesite recaudar fondos para sus propios proyectos. Cuando vi las inundaciones pensé que igual que apoyo causas sociales por todo el mundo, qué mejor que ayudar con las inundaciones, así que hablé con el Ayuntamiento y me dijeron que sí desde el primer momento.

¿De dónde le viene esta vocación social?

Me viene desde pequeño, he tenido la suerte de nacer en la familia que nací y de tener unos padres con un corazón gigante. Una anécdota que me marcó fue encontrarme a un mendigo con mi madre en casa, solos, comiendo un plato de lentejas porque se lo encontró en la calle y le dio pena y lo subió a casa. Esto me hizo tener conciencia social desde niño, pero profesionalmente con 'Españoles por el mundo' me encontré con situaciones duras y me comprometí a darles voz a los que no la tienen, para que el mundo se solidarice y luche por ellos.

¿La película que se va a proyectar está basada en una historia real de una etíope sordociega, ¿cómo le llegó esta historia?

Conocí la historia de Gennet leyendo el periódico en un avión de Madrid-México, vi un titular de que fue la primera persona sordociega que consigue un título universitario y al ver su durísima historia pensé: tengo que llevarla al cine, hay que contarlo al mundo. Y dos años más tarde empecé con el rodaje entre Etiopía y España.

¿Califica el rodaje como una experiencia dura ?

Muy dura y a la vez de aprendizaje. Te das cuenta de que los problemas cotidianos no son nada. Esto nos demuestra que nunca hay que rendirse, que hay que ser optimistas y que siempre pasa algo que nos da esa fuerza.

¿Qué espera de este estreno benéfico?

Ayudar y acompañar a los afectados, quiero transmitirles que tenemos más fuerza de la que nos creemos y que siempre hay algo que nos da fuerza.

¿ Qué supone este estreno a nivel personal?

Yo estuve ayudando a los damnificados de las inundaciones de Campanillas. Para mí este estreno es un homenaje a ellos.