La Junta presentará el Plan de Innovación en el Congreso de Educación

El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, afirmó ayer que el primer Congreso Internacional de Educación EducaACCIÓN, que se celebrará en Málaga los días 18 y 19 de marzo, será el gran aula de la educación del siglo XXI, «cuyos contenidos se alinean con la transformación del sistema educativo en la que nos hemos embarcado desde que llegué al gobierno». El director general de Formación del Profesorado e Innovación educativa, Antonio Segura, avanzó que la Consejería ultima el nuevo Plan de Innovación Educativa, que previsiblemente se expondrá en el congreso.

Javier Imbroda informó, durante la presentación del encuentro, que más de 900 personas de todos los ámbitos educativos (docentes, familias, estudiantes y agentes sociales, entre otros) tendrán la oportunidad de debatir y escuchar a figuras de primer orden internacional como el divulgador científico, Ranga Yogeswhar; el educador finlandés, Pasi Sahlberg; el científico cognitivo y escritor, Guy Claxtón, y el autor de tecnología Will Richardson, informó este departamento a través de una nota de prensa. Este documento, aclaró el director general de Formación del Profesorado e Innovación Educativa, nace de escuchar a la comunidad educativa durante el año que «llevamos recorriendo los centros docentes donde nos hemos encontrado auténticas joyas desarrolladas por el profesorado en un entorno a veces no favorable y con una normativa no adecuada». Segura manifestó que el nuevo plan será «el que quiera la comunidad educativa que sea» y subrayó que «estamos sentando las bases para alcanzar la edad de oro de la innovación educativa».

El I Congreso Internacional de Educación EducaACCIÓN se celebrará en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, los días 18 y 19 de marzo. Dirigido al profesorado, alumnado, ampas y otros colectivos del sector educativo, tiene como finalidad concienciar sobre la necesidad de cambiar el sistema educativo actual.