La UCAM sigue trabajando en su plan con la premisa de la adjudicación directa del suelo

Desde que se plasmó en diciembre de 2018 en un protocolo de intenciones el interés de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) por desembarcar en Málaga, el equipo de gobierno habló de una adjudicación directa de los terrenos para el centro docente murciano. También se defendió el establecimiento de un canon antes las críticas de la oposición, pero el alcalde, Francisco de la Torre, confirmó esta semana que la hipótesis principal para conceder ese suelo que hay junto al Palacio de los Deportes José María Martín Carpena es un concurso público abierto con el posterior pago de una suma anual. La UCAM, según explicó a este periódico, no sabe nada de ese cambio de criterio municipal y sigue trabajando en su plan con la premisa básica de la adjudicación directa de los terrenos.

El alcalde reconoció esta semana que no ha hablado de ello con la UCAM. En concreto, en declaraciones a los periodistas dijo el pasado miércoles: «Yo me he ocupado ahora de hablar otras muchas cosas, no de hablar con nadie». Antes, sobre las nuevas intenciones, si concesión demanial directa (una figura muy usada y legal) o concurso público, dijo que «es una reflexión que hace tiempo se venía haciendo. Tenemos ahora más de una universidad, varias universidades interesadas en venir a Málaga y parece natural que se plantee en términos de concurso siendo legal también la fórmula directa, siempre con canon». El Ayuntamiento, por tanto, no se ha puesto en contacto con la UCAM.

La UCAM envió a este periódico un comunicado en el que dice, literalmente: «La UCAM no ha recibido ninguna comunicación distinta respecto del acuerdo de intenciones alcanzado en su momento, que fue el de la adjudicación directa de terrenos por parte del Ayuntamiento a esta universidad para la implantación de un campus especializado en salud y deporte, vinculado al Comité Olímpico Español (COE). Por tanto, seguimos trabajando con normalidad en este proyecto».

Es decir, que la incógnita ya está despejada para el Consistorio, pero la UCAM dice no saber nada. Se va a un concurso público, como explicitó el regidor esta misma semana. Como explicó ayer el edil de Ordenación del Territorio, «las circunstancias han cambiado», porque ahora hay seis universidades con intención de desembarcar en Málaga. «Nos estamos reuniendo con todas las universidades interesadas en instalarse en Málaga», dijo, de forma que la relación con la UCAM ha sido fluida desde el principio en el sentido de calibrar las actuaciones que se derivarían de su proyecto y calcular así el canon. «A todas les preguntamos qué van a construir, sobre el sitio, y se calcula el canon. Pero a lo largo de los meses han variado las circunstancias. Existe la opción de la adjudicación directa, pero el interés suscitado en otras universidades hace que se haya planteado el tema del concurso», declaró.

«Si hay varias universidades, tiene más sentido el concurso. No son las mismas circunstancias. Esto pudiera tener mejor encaje», reseñó el concejal.

López insistió en que ha habido reuniones para estudiar las distintas propuestas con todos los interesados, como ocurre, por otro parte, también con otros asuntos. Al haber por tanto interés de más centros docentes privados, está su departamento «abierto a valorar cómo hacer los trámites administrativos» y a sentarse «con ellos y con cualquiera. Estamos abiertos a que lo mejor venga a Málaga y usaremos los medios legales oportunos para conseguir que eso sea así», recalcó. Preguntado por si el Consistorio se ha puesto en contacto con la UCAM, reseñó que tampoco se les dijo en ningún momento que se tratase de una adjudicación directa. «Se han valorado distintas opciones. Y en el protocolo de intenciones se dice claramente que habrá un procedimiento administrativo» para la obtención de los terrenos, pero no se establecía cuál.

De hecho, en el protocolo de intenciones se hablaba de que la UCAM solicitaría la concesión demanial de tres parcelas en el sector de El Pato de 12.208, 15.415 y 10.628 metros cuadrados, la cesión sería por 35 años, pero no se determinaron la condiciones reguladoras del documento que rige estos procedimientos: el pliego de condiciones técnicas y jurídico-administrativas. Por tanto, se esbozó una intención de hacerlo de una forma, pero se dejó abierta su concreción jurídica. De ahí las palabras de Raúl López. Al fin y al cabo se trataba de un protocolo de intención.

La UCAM, según el protocolo, ofrecerá 11 titulaciones que podrían sumar hasta 4.000 alumnos en su sexto año de funcionamiento. Las carreras serían Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (en español e inglés); Enfermería, Fisioterapia, Medicina (en español e inglés), Nutrición Humana y Dietética, Odontología (español e inglés), Psicología y Terapia Ocupacional. Además, está previsto también la instalación de un centro de alta especialización profesional en el ámbito del deporte, la salud y la nutrición en el marco de un proyecto vinculado al COE e impulsar la celebración de acciones conjuntas en Málaga que favorezcan la realización de actividades orientadas a mejorar los resultados de los deportistas españoles en competiciones nacionales e internacionales de máximo nivel.

La oposición, de cualquier forma, ha expresado su rechazo a que se cedieran directamente los terrenos a la UCAM.