El debate de la eutanasia enfrenta las visiones sobre la vida y la muerte digna

Las opiniones extremas sobre su despenalización también se ven reflejadas en los argumentos de los diputados malagueños - La defensa de la legalización de PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos contrasta con las encendidas críticas de Vox y PP

Algo más de 20 años después del fallecimiento del tetrapléjico gallego Ramón Sampedro que llevó al cine Mar adentro, el Congreso de los Diputados ha aprobado el inicio de la tramitación de la ley de eutanasia que llevará a su legalización. Lo vivido el pasado martes en las Cortes madrileñas, con un acto de protesta paralelo de la Asociación Derecho a Vivir, abre una nueva ventana en relación al derecho a una muerte digna y dibuja un escenario que, a nivel político, pende de visiones antagónicas. De extremos que también se ven reflejados en las posturas de algunos de los diputados malagueños que estuvieron presentes en el debate que dio luz verde a la iniciativa.



Discrepancias políticas

El diputado del PSOE Ignacio López aseguró que «el derecho a un final digno de la vida, cuando ya todo es sufrimiento y ninguna la esperanza, es algo tan justo y necesario que me genera satisfacción como diputado que con mi -nuestro- voto sea una realidad ese derecho tan demandado». A juicio de López, la eutanasia es un derecho «que no obliga a nadie y que permite usarlo a quien lo demande con los requisitos que legalmente se establezcan». Asimismo, se mostró « realmente asombrado por el despropósito de la negativa del PP, aduciendo una responsabilidad socialista de perseguir ahorro al Estado con la eutanasia». «Esto da muestra de hasta donde han perdido el norte», enfatizó.

Por su parte, la diputada de Vox Patricia Rueda reiteró que «la vida tiene un valor en sí misma; es un fundamento del orden social según el artículo 10 de la Constitución».

«Hablan de eutanasia bajo la etiqueta políticamente correcta de 'muerte digna', y lo que en realidad se puede interpretar es que consideran a los enfermos como personas no dignas para dedicar todos los esfuerzos sanitarios a su curación o a su mayor calidad de vida», dijo.

En opinión de Rueda, «esta ley persigue cambiar la cultura de la vida por una cultura de la muerte; es deshumanizado pensar que la vida no vale nada y que se valora el ser humano en tanto a que no es una carga económica o social».

«Antes que hablar de muerte se debería exigir un mayor esfuerzo por aliviar el sufrimiento de los enfermos: apoyando a los familiares, mejorando los sistemas y unidades de cuidados paliativos y las unidades hospitalarias del dolor, y contribuyendo a la conciencia social de que todas las vidas importan», exigió.

Asimismo, el diputado del Partido Popular Pablo Montesinos recordó, al hilo del voto en contra de su formación, que esta semana han propuesto «una Ley Integral de Cuidados Paliativos». «Hemos registrado una propuesta de ley que recoge el sentir mayoritario de los españoles tras mantener contactos con los profesionales sanitarios. Esta norma crea un marco nacional que garantiza la dignidad de la persona en los instantes finales de su vida», incidió Montesinos.

Especialmente gráfica resultaba la impresión con la que, al referirse al debate en la Cámara Baja, el diputado de Ciudadanos Guillermo Díaz aseguraba en Twitter: «No puedo admitir que en un debate sobre la eutanasia se traiga a las pensiones y a Hitler a la tribuna. Es demagogo y tramposo. PP y Vox son populistas ramplones en este tema».

Sus aseveraciones se enmarcan en un apoyo a la tramitación que la líder naranja Inés Arrimadas expresó en los siguientes términos: «Los ciudadanos tienen derecho a acabar sus días sin sufrimiento, con dignidad y disponiendo de los mismos servicios en toda España. Por eso defendemos unas leyes sensatas de muerte digna y de eutanasia. Son complementarias y necesarias».



Impulsora malagueña

Esta misma semana se tuvo muy presente en el hemiciclo de la madrileña Carrera de San Jerónimo a la exdiputada de Unidas Podemos por Málaga y actual integrante del equipo de Alberto Garzón en el Ministerio de Consumo, Eva García Sempere.

Desde 2017, ella venía participando en las distintas iniciativas impulsadas -con la colaboración de la Asociación Derecho a Morir Dignamente- en el Congreso de los Diputados y que, según recuerda García Sempere, «consiguieron poner en agenda» la tramitación de una ley de eutanasia que ahora ha sido aprobada.

«El martes fue para mí un día muy agridulce, hablé con Roser Maestro y Pablo Echenique para ayudarles y a la vez que estaba alegre -porque parece que la legislatura será completa, se terminarán los trabajos de la ponencia y conseguiremos que se apruebe- tenía la sensación de que habíamos perdido dos años preciosos y que podía estar ya más que aprobada», expuso la dirigente de IU.

En opinión de Eva García Sempere, «en un determinado momento, porque se priorizaron intereses partidistas, no salió adelante y esa espinita siempre queda». «No me sorprende nada el voto de PP y Vox, en 2017 sí me sorprendió la posición de Ciudadanos, pues entonces esperaba que como partido liberal estuvieran por los derechos civiles y si hubieran votado que sí el escenario hubiese sido diferente; ahora, han votado a favor y me pareció mucho más coherente», añadió.