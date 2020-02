Lo que se lleva y lo que no se lleva

Mágica frase esa de «¡Ya no se lleva!», a la que echan mano miles de individuos e individuas para justificar cualquier cambio en la conducta diaria. Lo que ya no se lleva no es un axioma sino un recurso para cambiar las cosas, ya sean buenas, regulares e incluso malas. Alcanza a todas las costumbres arraigadas.

Es difícil localizar el inicio del ¡ya no se lleva! porque no hay orden en su implantación. Sirve cualquier ejemplo: Ya no se ven chaquetas blancas en el vestuario veraniego de los hombres. Hace medio siglo, por ejemplo, los señores, al llegar los primeros calores, adoptaban la chaqueta blanca para desenvolverse en la sociedad. Ya, ni los camareros de los restaurantes utilizan esta prenda. Ahora está de moda la chaqueta negra en los grandes restaurantes, y los señores, en estos momentos, ni chaqueta: polos y camisetas.

Damos un salto y nos detenemos en el mundillo de la decoración.

En los nuevos hogares no hay arañas, no de las que tejen el fino hilo para atrapar a las moscas y zampárselas en el condumio diario; me refiero a las lámparas que cuelgan del techo de salones, comedores, dormitorios... Ya no se llevan. Ahora privan las luminarias indirectas, apliques y otros sistemas de iluminación que han desterrado las antiguallas arañas y lámparas de bronce.

Bueno, tampoco se llevan los comedores. Ahora lo que privan son los grandes espacios donde se acomodan la cocina, el cuarto de estar, el despacho, la televisión, el frigorífico, la secadora, el lavavajillas y el cubo de la basura.

Ya los hombres han renunciado a las patillas que caracterizaban a los legionarios. Se pusieron de moda hace unos años hasta que alguien dijo: eso ya no se lleva. Y se eliminaron. Ya ni los legionarios las usan. Los tatuajes eran, como en el caso de las patillas, señal de identidad de los legionarios. Ahora el tatuaje está extendido a todas las clases sociales; empezaron los futbolistas y se extendió a todos los sectores, sin discriminación de sexo. Los tatuadores están haciendo su agosto todo el año.

Cuando alguien diga que los tatuajes ya no se llevan ¡menudo negocio van a tener los especialistas en el borrado de los tatuajes!

Las barbas no se llevaban y ahora se llevan entre los jóvenes.

Las barbas

Hubo un tiempo en que los hombres al llegar a cierta edad -¡qué manera más delicadas para eludir la realidad!- optaban por dejarse la barca.

Daba empaque y señoría a los barbudos de los siglos XIX y XX. Pero alguien –ese alguien que nadie sabe quién es pero que marca la moda- dijo ¡fuera la barba! Y todos los señores se afeitaron la barba y los grandes bigotes que caracterizaban a los miembros de la Guardia Civil desaparecieron por arte de las tijeras y navajas de afeitar... y, por la misma moda o 'fashion' como dicen los cursis, ¡vuelve la barba! Pero ya no en las personas de cierta edad sino en el mundo joven. Un día, los que manejan el cotarro, dicen: Ya no se lleva la barba. Y la gente en masa ira a las barberías para en demanda de rasurado.

En el mundo femenino el «ya no se lleva» es permanente; está programado por los modistos, perfumistas y demás ralea. No tomen a mal lo de ralea. La primera acepción de la palabra según la RAE es «especie, género, cualidad». Despectivamente es otra cosa. Pues bien, los de la ralea que marcan la moda deciden cada año el color predominan te en el vestuario. Un año toca amarillo limón, y si una mujer quiere un traje verde, la respuesta del comerciante o el vendedor le dirá: Este año no se lleva. Y se quedará con las ganas. Dos años después, la misma persona quiere comprar un vestido amarillo limón, y el mismo u otro comerciante, le informará que este año no se lleva el amarillo limón, sino el fucsia.

Y si la señora muy contenta y se ve muy bien los labios con el pintalabios número 43-c y al año siguiente quiere repetir, la atenta dependienta de la perfumería le informará que ese color se ha retirado pero que hay doscientos colores nuevos, El 43-c ya no se lleva.



Sombreros

Y lo que ya no se lleva como prenda complementaria del buen vestir y elegancia es el sombrero en sus múltiples variedades, incluido el sombrero de copa que ya ni los presidentes de Gobierno en actos solemnísimos lucen. La larga lista de modalidades está en los diccionarios: chistera, borsalino, jipijapa, panamá, hongo, bombín, tirolés, tejano... En Málaga, milagrosamente, subsisten dos sombrererías, Pedro Mira en calle Especerías y Ricardo del Cid en Calderería. Todo eso ha quedado para el recuerdo y para las películas y series de televisión.

Existen otros cubrecabezas, como la gorra, la boina y, sobre todo, la gorrilla con visera puesta en sentido contrario, o sea, hacia a atrás. Y hablando de la gorrilla, el término, transversalmente como dicen los políticos, ha derivado hacia un profesión callejera: los que facilitan el aparcamiento de vehículos en zonas no invadidas por los parquímetros y zonas reservados para carga y descarga... El gorrilla, teóricamente, cuidará su vehículo.

Desfile de moda en la playa de La Caleta en 2018.

Moda

El mundo de la moda femenina es otro mundo. Cada año, en cualquiera de los países del primer mundo, los creadores de la moda lo cambian todo para, en teoría, mejorar la vestimenta femenina en todos los sentidos.

Los creadores o diseñadores se esfuerzan en mejorar la imagen de la mujer, aunque a algunos no les gusten las mujeres.

En el mismo campo de la moda cada temporada de verano e invierno los diseñadores lanzan nuevos modelos de zapatos, de bolsos, de collares, de bufandas, de pashminas, trajes de baño, sombreros playeros, pulseras, collares... porque todo está bajo el paraguas del «ya no se lleva».

No te peines así, porque se lleva; no te maquilles así, porque no se lleva; no te pongas esa sombra de ojos, porque no se lleva...



Y no se llevan

Y ya no se llevan corbatas, complemento obligado para asistir a cualquier evento cultural y visitas protocolarias; no se llevan las peticiones de mano para casarse porque las parejas se van a vivir juntas sin más trámite que el acuerdo de juntarse; ya no se llevan sotanas y los sacerdotes visten como uno más; ya no se lleva escribir cartas y enviarlas por correo porque los móviles simplifican el trabajo; tampoco se lleva mandar postales del extranjero a los amigos y familiares, y en su lugar, se envían imágenes con la Torre Eiffel al fondo, o la Estatua de la Libertad de Nueva York o el Manneken Pis de Bruselas; tampoco se llevan las tarjetas de visita, sustituidas por el número del móvil...

Ya no se lleva poner blancos manteles blancos en las mesas de los restaurantes, ni ceder el paso a una señora a la entrada de un lugar.., como tampoco se lleva dejar el asiento de un autobús a una señora, ni las monjas usan las aparatosas cofias que las obligaban a tomar precauciones para no saltarle un ojo a la persona que se cruzara con ella en la calle o en un autobús.

Resumiendo: el Ya no se lleva es una expresión muy extendida.

Pero todavía se lleva, y además in crescendo, es el vandalismo que destruye el mobiliario urbano, quema de contenedores, pintorrea fachadas, mutila los personajes de los monumentos, arroja los envoltorios de chucherías y plásticos desentendiéndose de las papeleras, grita, aúlla, no cede el paso... y que escudándose en la llamada libertad impone su ley sin castigo alguno porque saben que no les va a pasar nada.

Yo corro el riesgo de que ese misterioso alguien o grupo diga «No lea 'Memorias de Málaga' de La Opinión porque ya no se lleva». Como 'becario' de L.O. no tengo derecho al paro.