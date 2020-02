Los presidentes de Ceuta y Melilla se reúnen en Málaga ante la "asfixia económica" por Marruecos

Los presidentes de Ceuta, Juan Vivas (PP), y Melilla, Eduardo de Castro (Cs), se reunirán este lunes en Málaga para intentar consensuar una estrategia común frente a las medidas de "asfixia económica" que ha adoptado Marruecos sobre las dos ciudades autónomas desde agosto de 2018, cuando cerró "unilateralmente" la aduana comercial de la segunda y que la semana pasada llegaron a la prohibición de entrada de pescado en la primera.

A la cumbre, que se desarrollará en el Hotel AC Málaga Palacio de la ciudad andaluza, también asistirán, además de los dos presidentes, la vicepresidenta y consejera de Presidencia y Gobernación de Ceuta, Mabel Deu (PP); y, por parte de Melilla, la vicepresidenta primera y consejera de Presidencia y Administración Pública, Gloria Rojas (PSOE); y la consejera de Hacienda, Empleo y Comercio, Dunia Almansouri (CpM).

Según ha adelantado el portavoz del Ejecutivo ceutí, Alberto Gaitán, el propósito de la reunión es responder de forma "enérgica" y "común" para acordar una línea de acción conjunta habida cuenta de que "nuestra situación es parecida".

El Gobierno de Ceuta aspira a convencer al central de Pedro Sánchez de la necesidad de adoptar medidas que sirvan para "lograr que la sostenibilidad y el futuro de nuestra ciudad no dependan de decisiones que puedan tomarse al otro lado de la frontera del Tarajal", en la que denuncia que Marruecos "no respeta el régimen de viajeros (para sacar mercancías adquiridas en la ciudad por particulares), no se aviene al reagrupamiento familiar de menores, ha acabado con el comercio transfronterizo o prohíbe la visita turística de funcionarios, entre otros".

La ciudad autónoma ha anotado como último gesto "hostil" del Reino alauita el veto a la entrada de pescado marroquí en Ceuta impuesto desde el pasado lunes, decisión que ha dejado desabastecido el Mercado Central de Abastos y parte del sector hostelero local.

"España y Ceuta en particular no pueden ni deben ponerse de rodillas ante Marruecos: debemos buscar salidas y alternativas", considera el Ejecutivo de Vivas, que ha empezado a elaborar un programa de medidas "ambiciosas" para contestar a las implantadas por el país vecino que desea "consensuar" tanto con el Gobierno melillense como con los agentes socioeconómicos locales.