La Brigada Antiacoso inicia 521 chats e intercambia más de 3.000 mensajes en un año

La Brigada Antiacoso, creada hace un año para prevenir los casos de 'bullying' y dar voz al silencio que acompaña a quienes lo sufren, ha contabilizado en estos 12 meses un total de 521 chats iniciados, 38 mensajes y 3.261 mensajes intercambiados.

Marta González y Juanjo Casado, impulsores de esta iniciativa "como respuesta a la necesidad" existente, han destacado que se busca que este tipo de acoso no se produzca "o que la situación no se consolide". "Más que solventar los casos, a lo que apuntamos es a la prevención", han indicado.

Ambos trabajan en el ámbito de la infancia y, cada uno en su campo de trabajo, detectaron determinadas situaciones que les hicieron entender que, muchas veces, los niños y las niñas, o bien no saben que están siendo acosados o no lo manifiestan porque no tienen, o creen que no tienen, a quién contárselo. "Es ahí dónde entra Brigada Antiacoso", han señalado en un comunicado.

Esta iniciativa arrancó con la creación de un chat dirigido, específicamente, a los más jóvenes. La idea era que las víctimas de acoso pudieran hablar sobre sus preocupaciones a través de un medio que es nativo para ellos, de forma directa y sin tener por qué desvelar sus datos personales.

En este primer año ha recibido más de 500 consultas, es atendido por un equipo integral de especialistas en el ámbito jurídico, tecnológico, psicológico y educativo y busca establecer un contacto directo con quienes sufren acoso de forma directa o indirecta.

El proyecto se complementa con organización de visitas a centros educativos desde el pasado mes de marzo. Así, se intenta concienciar a familias, profesores y menores sobre el problema que supone el 'bullying' y la importancia de facilitar, a su vez, herramientas para combatirlo y, sobre todo, para prevenirlo.

Estas fases formativas introductorias sirven, sobre todo, para concienciar a los responsables de la importancia de crear conciencia sobre este problema, invitando a los compañeros a ayudarse entre sí y mostrando una herramienta online diseñada a la medida de sus necesidades y su forma de ver la vida que puedan utilizar en caso de necesidad.

En total han sido 20 los centros escolares visitados en Málaga en los que se han dado un total de 120 charlas. El proyecto ha sido presentado a profesores, AMPAS y alumnos de otros muchos centros en la ciudad. Cada día se reciben peticiones de nuevos colegios que desean entrar en la red de la Brigada Antiacoso.

El trabajo del equipo se está centrando en concienciar sobre la existencia del acoso y hacerlo usando un lenguaje accesible y cercano. Los profesionales trabajan para estar siempre 'en línea' y, por tanto, dar respuestas inmediatas. El chat funciona de 19.00 a 23.00 horas diariamente.

El acoso lo puede constituir cualquier acto hostil que tenga la intención final de hacer daño, han indicado desde la brigada, añadiendo que no es nuevo puesto que ha existido siempre aunque en el siglo XXI se ve agravado por el ciberacoso: "las redes sociales no descansan, como tampoco lo hacen los ciberacosadores".

Los brigadas no solo buscan ayudar a los jóvenes que sufren 'bullying', sino que buscan darles voz. "Hay infinitos tipos de acoso, muchas formas de ejercerlo y un gran número de implicados. El problema del acoso es el silencio y el reconocimiento del problema y es por eso que hay que darle respuesta (al bullying) y poner voz al silencio", han recalcado. Este proyecto pionero impulsado por ADA e Infania cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Málaga y Fundación Unicaja.