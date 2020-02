"Es muy importante aprender desde pequeños la diferencia entre una relación sana y una tóxica"

La experta considera que las relaciones tóxicas cada vez son más frecuentes y que un buen paso para romper con ellas sería implantar en los colegios una asignatura de inteligencia emocional.

P Las relaciones entre los jóvenes cada vez son más tóxicas. ¿Cómo podrían detectarse?

R Hoy en día se habla mucho en nuestra sociedad sobre relaciones tóxicas y relaciones sanas. Hay varias señales de alarma que nos hacen sospechar: Cuando la relación de pareja se convierte en desconfianzas y celos; cuando comienzan los reproches; cuando comienzas a justificar acciones y comportamientos que superan los límites: «Es que él/ella es así»; «Me ha hablado así porque yo también he tenido culpa...», etc.

P ¿Cuál es el factor protagonista en una relación tóxica?

R No hay ningún factor protagonista , sino más bien un conjunto. Para mí sería cuando dejamos que la otra persona sobrepase nuestros límites, es decir, cuando dejamos de ser nosotros y comenzamos a hacer cosas que le gustan a la otra personas o dejamos de hacerlas porque no le gustan.

P ¿Cuáles serían las pistas que podrían detectar los padres en un joven que está sufriendo una relación tóxica de forma inconsciente?

R Algunas pistas que podrían alertar a los padres y que se deben tener en cuenta serían cambios de humor, apatía o desgana, aislamiento social (pasar más tiempo con la pareja y reducir el tiempo de estar con la familia y los amigos), bajo rendimiento en los estudios, ansiedad...

P ¿Influyen ciertos realities en la forma de ver y sobre todo tratar el amor?

R Los programas de televisión, las redes sociales, los realities dan una visión del amor de manera muy superficial. Lo que venden es que las parejas no son una estructura sólida y que puedes encontrar el amor de cualquier manera.

P Hay muchos jóvenes que piensan que los celos son sinónimo de amor. ¿Por qué pasa esto?

R Esto no es para nada cierto, los celos no son sinónimo de amor sino de desconfianza y de inseguridad. Hay personas que tienden a confundirlo, porque piensan que si no tienen ese miedo de perder a su pareja parece que no la quieren, pero esto no es así.

P Las nuevas tecnologías han potenciado las formas de control entre los jóvenes. ¿Considera que esto se está llevando a extremos?

R Esta llegando a un punto en el cual todo esto se está normalizando, no es normal que se publique todo lo que se está haciendo o donde te encuentras en una red social donde puede acceder todo el mundo.

P ¿Qué conductas se definiría como ciberacoso? ¿Cree que el ciberacoso y la violencia de género están relacionados?

R Sí, claro, el ciberacoso es la nueva forma de ejercer violencia de género, el problema es que los jóvenes no perciben los riesgos. Algunas de las conductas de ciberacoso serían publicar y difundir una imagen sin el consentimiento de la otra persona, o crear un perfil falso de la víctima.

P ¿Son las mujeres más vulnerables al ciberacoso?

R Sí, el 70% de los casos de ciberacoso son mujeres. Un estudio afirma que 1 de cada 5 mujeres sufre acoso en las redes sociales en España.

P ¿Por qué el control de pareja a través del teléfono es una práctica tan normalizada?

R Cuando se normaliza es porque la otra persona lo ve también normal; es una práctica que se está generalizando en los jóvenes y viene dada por las nuevas tecnologías y el control que hay en ellas.

P ¿Qué es lo que les lleva a continuar con esa relación cuándo ya son conscientes de que es tóxica? ¿Podríamos hablar de dependencia emocional?

R Efectivamente, si una persona se da cuenta de que su relación es tóxica y sigue sin tomar medidas y sin dejar a la pareja se podría hablar de dependencia emocional.

P ¿Cómo se detecta la dependencia emocional?

R Cuando en momentos de lucidez sabemos que estaríamos mejor fuera de la relación, pero sin embargo seguimos ahí y no cortamos. O cuando tenemos miedo a que la relación se acabe o nos aisla del resto.

P ¿Es la inseguridad un punto clave en la dependencia?

R Son varios. Uno es la inseguridad, baja autoestima, miedo a la soledad o necesidad de afecto.

P ¿Cómo se supera la dependencia emocional?

R Lo primero tomar conciencia de la situación y cortar la relación o distanciarnos. No recaer si hemos decidido romper. También se pasa por el síndrome de abstinencia, reforzar mucho la autoestima, aprender a convivir con la soledad, apoyarnos en seres queridos.

P ¿Por qué tememos la soledad?

R Un motivo viene desde el desarrollo emocional de la etapa infantil. Cuando de pequeños no se ha cubierto alguna necesidad básica, o no se ha tenido la suficiente atención, puede generar en la persona una sensación de abandono o miedo de no estar a la altura.

P Hoy en día los niños saben de todo pero no saben gestionar sus emociones ¿Cree que la educación debería incidir más en una educación emocional?

R Creo que la inteligencia emocional es una asignatura pendiente , ya que es importante desde pequeños saber identificar y gestionar las emociones

P ¿ Considera que debería hablarse más de este tema y se deberían realizar charlas orientativas en los colegios?

R Sería muy importante que desde pequeños aprendan la diferencia entre una relación sana y lo que es una relación tóxica para que puedan identificarlo.

P ¿Piensa que se debería normalizar la decisión de ir a un psicólogo para pedir ayuda?

R Sería un gran adelanto. Todo el mundo debería ir alguna vez en su vida al psicólogo porque todos tenemos algo que nos impide por completo tomar el control de nuestra vida.