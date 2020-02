Nace 'Verdes Málaga', una plataforma ecologista con vocación municipalista que "buscará alternativas a la Málaga de las torres"

Ante la fachada del Ayuntamiento de Málaga, se escenificó ayer el nacimiento de Verdes Málaga, una plataforma con vocación municipalista que pretende «llevar a la institución la ola verde ciudadana». Con Equo y los Verdes Europeos como avales, la plataforma «buscará alternativas a la Málaga de las torres y los millones de toneladas de CO2 que supondrían». «Nacemos para defender un modelo de ciudad que haga frente con urgencia a la emergencia climática y sus efectos sociales y económicos», explicaron en un comunicado sus integrantes.

Algunos de ellos son Teresa Conejo, Javier Corpas, Mar González y Ángel Rodríguez, quien fue a en las listas al Congreso de los Diputados por la formación errejonista Más País el 10-N.

Se presentan como «activistas medioambientales ligados a diferentes iniciativas» y con este proyecto tratarán de «llevar a la institución la voz de la ola verde ciudadana frente a un sistema económico y político que no sabe, no puede y no quiere actuar con la contundencia necesaria frente a nuestro principal problema social, que es la emergencia climática y ecológica».

Según explicaron sus artífices, «la nueva formación surge del encuentro de un amplio y diverso grupo de personas procedentes de diferentes movimientos sociales y políticos y cuenta con el apoyo de Equo y, por tanto, de European Greens (Verdes Europeos)».

De este modo, la nueva plataforma lanza «un llamamiento por una organización política verde en la ciudad de Málaga con la intención de sumar apoyos al medio centenar de personas que integran el grupo motor».

Los responsables de la plataforma fueron especialmente críticos con «la plaga de hormigón y ladrillo que amenaza con hacer aún más insostenible nuestra ciudad». «Hace tan solo cuatro meses, el gobierno municipal aprobó la declaración de emergencia climática solo para hacerse la foto; los nuevos proyectos urbanísticos del gobierno de De la Torre son una clara muestra de irresponsabilidad y pasotismo», apuntaron.