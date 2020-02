"El sueño no se recupera, sino que se pierde con el tiempo"

El doctor Eduard Estivill es uno de los neurofisiólogos más reconocidos de España y es experto en trastornos del sueño. Su clínica ubicada en Barcelona atiende tanto a ciudadanos de a pie como a grandes empresas nacionales e internacionales. Hace treinta años publicó Duérmete niño, un libro dirigido a los padres para enseñarles hacer que sus hijos duerman bien. En relación a esto Vichy Catalán ha lanzado nuevos productos, bajo el nombre de Vichy D'or, bebidas naturales destinadas a la conciliación del sueño.

¿Cuáles son las causas de la falta de sueño o de dormir mal?

Tenemos que entender que hay una causa que provoca que el dormir mal. El insomnio es un síntoma, nos pasa porque hay algo que lo provoca, es decir, cada causa tiene un tratamiento y por eso lo primero que debemos hacer es ver cual es la causa del mal dormir. Una de las causas es el estrés, para esta causa el tratamiento no son las pastillas es hacer una buena higiene del sueño, dormir las horas adecuadas.

¿Cuáles son las fases del sueño que hay que cumplir para dormir bien?

Las fases del sueño son como bajar peldaños, mientras dormimos estamos en una escalera del sueño que pasa por el sueño superficial, el profundo y el rem. Durante la noche bajamos y subimos por todos estos peldaños, si no bajas a la fase profunda lo más probable es que no tengas un sueño reparador.

¿Se pueden recuperar las horas de sueño?

El sueño no se recupera se pierde como el tiempo, si cortas horas de sueños es como si comieras un día menos a la semana. El principal problema es que la gente roba horas de su tiempo de sueño para hacer cosas y eso es un error.

Por lo tanto, ¿recomienda la siesta?

De 24 horas que tiene el día el cerebro necesita dos tiempos de descanso: uno es al levantarte y otro la siesta, aunque sea solo un poco, pero es recomendable.

Los productos de Vichy favorecen la producción de melatonina, ¿pero qué es esto?

La melatonina es una sustancia natural que fabrica el cerebro y que ayuda a las personas a dormir bien, por eso al beber estos productos no te generan adicción como pueda pasar con otros fármacos. Una buena rutina del sueño también genera melatonina

¿Qué remedios naturales ayudan a esta rutina del sueño?

Un vaso de leche o una tila pero con poco agua, es importante eso. También los alimentos ricos en triptófano, es decir, los derivados lácteos o ensaladas con pocas proteínas; y por el día la dieta debe ser al revés se deben tomar alimentos activadores ricos en hidratos de carbono.

Duérmete niño se dirige a educar a los niños a dormir, ¿pero cómo preparamos a un adulto para desconecte y establezca una rutina del sueño?

La clave está en las dos horas previas, tenemos que dejar de utilizar los móviles o evitar luces fuertes. Para prepararnos debemos realizar alguna actividad relajante que no tenga nada que ver con nuestra rutina diaria como el yoga o leer un libro.

¿Cuántas horas debe dormir una persona?

El sueño es un taller que varía en función de la edad, hasta los cinco años se debe dormir 11 horas, los adolescentes nueve horas, los adultos ocho y las personas mayores seis.

¿En qué afecta no dormir bien?

El no dormir afecta en todo, en la concentración, en nuestra memoria y hasta a nivel físico, por ejemplo si haces deporte tienes más posibilidades de lesionarte sino has descansado bien.