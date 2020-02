El PSOE celebra el aumento de la dotación policial mientras PP y Cs piden más comisarías

El mismo día en el que sendas propuestas de PP y Cs reclamaban nuevas comisarías en la provincia, el PSOE celebró un aumento de la dotación policial.

Tras una reunión con la secretaria provincial del Sindicato Unificado de Policía, Mariló Valencia, el secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, resaltó que «el incremento previsto de 60 efectivos de la Policía Nacional en la provincia para 2020 implicará que, en dos años, se habrá aumentado en 150 efectivos la plantilla de este cuerpo». «Pedro Sánchez está cumpliendo con las reivindicaciones de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado», insistió.

Por otro lado, en la propuesta registrada por Cs en el Congreso de los Diputados, Guillermo Díaz señala que una nueva comisaría en Fuengirola es «una reivindicación de su Ayuntamiento, después de que el pleno aprobara por unanimidad en enero una moción de Cs en la que se insta al Gobierno de España a construir una nueva comisaría, que ponga fin a las carencias de las actuales instalaciones». Respecto al actual equipamiento, el diputado malagueño expresó que «estas instalaciones datan de 1979 y se han quedado obsoletas, ya que la población del municipio prácticamente se ha cuadriplicado».

«La Comisaría actual carece de una necesidad tan básica como un garaje y los vehículos de patrulla, además de los camuflados y los intervenidos, deben aparcar en los alrededores de las instalaciones, donde sólo hay plazas de aparcamiento para la mitad de la flota», agregó antes de apuntar que «la Comisaría no es accesible, los calabozos son escasos y no cuentan con esclusas, no tiene galería de tiro y los ascensores dejan de funcionar cuando hay ciertas lluvias».

Por su parte, tras una reunión con el alcalde de Estepona, el diputado del PP por Málaga Pablo Montesinos anunció que le ha reclamado al Gobierno central «que diga cuanto antes si va a hacer y cuándo una nueva comisaría de Policía Nacional en el municipio de Estepona, dado el deterioro de las instalaciones actuales». «Ya hemos registrado una batería de preguntas para saber cuáles son los planes del Gobierno respecto a este equipamiento, planteando directamente si en los próximos presupuestos habrá una partida para iniciar el proyecto de la comisaría», dijo Montesinos.