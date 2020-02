Los británicos temen perder el carné de conducir y la opción de residencia

La comunidad de residentes británicos de la Costa del Sol encara la recta final de este mes de febrero a la desesperada. De hecho, ayuntamientos como el de Mijas ha alertado mediante correos electrónicos y difusión a través del Departamento de Residentes de un posible cambio en los requisitos para regularizar la situación del colectivo a partir del próximo viernes 28.

Como remarcan fuentes municipales en Nerja, el ritmo de atenciones personalizadas para tramitar expedientes ante el Consulado no ha dejado de crecer en las últimas semanas ante el temor a perder la condición de residentes e incluso el carné de conducir que han utilizado en algunos casos durante décadas. En la provincia conviven, según los registros municipales, alrededor de 50.000 británicos. Pero existe un cupo prácticamente equivalente que no aparecería en dichos listados oficiales, debido a su condición de residentes a tiempo parcial, con estancias combinadas en las islas británicas y España.

Sólo en el término mijeño hay empadronados cerca de 9.000 vecinos con nacionalidad británica, lo que sitúa a esta localidad como una de las de mayor porcentaje de británicos de toda la Península. A la oficina municipal específica llegaban a asesorarse durante los últimos meses de 2019 unos 300 ciudadanos por semana. Así se han tenido que redoblar esfuerzos en todos los departamentos consulares y también estas delegaciones de carácter municipal».

«Estamos ofreciendo charlas a la hora de informar sobre los trámites para canjear el carné para conducir británico por uno español. Es un trámite sencillo, para el que tienen hasta el 31 de diciembre, después de la última prórroga de la Unión Europea para la salida definitiva del Reino Unido», alega la coordinadora del Departamento de Residentes en el Consistorio mijeño, Ana Skou.

A esos británicos empadronados hay que añadirle las «miles de golondrinas», tal y como son referenciadas las personas que pasan seis meses en la Costa del Sol y otros seis en su país. «Tenemos casos de personas que no habían pasado por nuestras dependencias desde hace muchas décadas, tranquilas porque estaban seguras de que apenas habría que hacer trámites a raíz del Brexit. Ahora llegan preocupadas, al no tener certeza de lo que va a pasarles a partir del 1 de enero de 2021», agrega Skou.

De momento, en caso de dudas, los consistorios remiten a los británicos a la sede consular en Málaga. Pero también están planificadas para los próximos meses diferentes mesas de diálogo con asesoramiento personalizado o incluso la visita de diplomáticos británicos a los municipios. Aunque la cita en Mijas no tiene fecha exacta, el mes próximo está prevista una recepción oficial a la cónsul del Reino Unido en Andalucía, Charmaine Arbouin. El objetivo no es otro que el de poder informar «de primera mano» a sus compatriotas sobre el nuevo marco regulador que la Unión Europea y el Reino Unido mantienen para los diez últimos meses de este año, acerca de la posible situación irregular de los británicos que no se hayan empadronado hasta ahora y deseen seguir en la provincia.

Cambios en el marco normativo

«Esta visita servirá para detallarles las nuevas condiciones para los residentes británicos, que hasta el 28 de febrero sí que disfrutarán de las que han tenido durante los últimos años y que no son en absoluto complicadas. Después del 28 de febrero ya nos han indicado que pueden cambiar significativamente», alegan fuentes consulares consultadas por este periódico.

Mientras tanto los consistorios con más población británica, de Nerja a Manilva, los aludidos junto a Málaga, Marbella, Benalmádena, Torremolinos, Fuengirola o Torrox, no dejan de consultar a la Policía Nacional, el propio Consulado Británico o la Embajada del Reino Unido en España ante la incertidumbre existente en el seno de la comunidad de residentes que pueden verse afectada más directamente por el Brexit. La cuenta atrás «ya ha comenzado» y esta vez no habrá periodos extra.