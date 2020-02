El Ayuntamiento retirará el nombre de Al Thani de su rotonda

El Málaga CF y su compleja situación, coronada por la reciente sustitución judicial de la familia Al-Thani por un administrador, protagonizará mañana el Pleno de febrero, que comenzará justo después del de Art Natura. Así, Adelante Málaga ha presentado una moción en la que pide al equipo de gobierno que declare la nulidad de la licencia para la primera fase de la ciudad deportiva albiazul, que recupere los terrenos para que se construya el parque metropolitano de Arraijanal, extinguir la concesión demanial de esos suelos, cedidos a la fundación deportiva del club, y llamar glorieta de la avenida Luis Buñuel 'Afición Malaguista', hasta ahora llamada Al-Thani. El alcalde, Francisco de la Torre, ha dicho que apoyará el cambio de denominación de la glorieta, pero en ningún caso se puede considerar caducada la licencia de obras y, mucho menos, se plantea retirar la concesión demanial del suelo en Arraijanal al club de fútbol.

El alcalde, de hecho, ha dicho no entender que se pida otra vez la caducidad de la licencia y la retirada de la concesión demanial, porque ahora "hay una situación nueva, existe una administración judicial felizmente, es una situación nueva y no cabe hacer milagros, hay que darle un margen de confianza e ilusión". Tiene, de cualquier forma, buenas referencias del administrador y se muestra dispuesto a hablar y colaborar con él, "y la mejor forma de colaborar no es esta". Sí apoyará el cambio de denominación de la rotonda, algo ya aprobado en otra ocasión, pero eso tiene sus tiempos y sus trámites.

Eduardo Zorrilla, portavoz de Adelante Málaga, ha recordado que De la Torre se planteó vender La Rosaleda, un estadio reconstruido con dinero de tres administraciones, por un precio simbólico al jeque, y ha criticado al regidor por haberle puesto "una alfombra roja" al catarí, al regalarle "terrenos públicos por 75 años".

Daniel Pérez, portavoz del PSOE, ha declarado que los terrenos "no pueden ser objeto de venta por parte del Málaga Club de Fútbol", por lo que apoyarán la moción y ha considerado que la Academia albiazul debería estar en otro lado.

Otra moción relevante es una socialista a cuenta de las largas colas de tráfico que se han organizado en la zona tras la apertura de un outlet de lujo junto a Plaza Mayor. Así, los socialistas piden al Consistorio que lamente la falta de previsión del equipo de gobierno por los colapsos, insta a crear una comisión municipal que aborde la problemática mencionada, reclama que se establezcan medidas de calmado de tráfico y que se negocie con los promotores la construcción de nuevos viales, así como se midan los gases contaminantes de la zona y se haga un carril reservado para el transporte público.

El regidor, de cualquier forma, ha declarado que la realidad ha desbordado lo previsto por el éxito de outlet y ha recordado que se ha llegado a un acuerdo con los promotores para ejecutar una acción coordinada entre las dos zonas comerciales y que pasa por ejecutar un carril provisional y transitorio que conecte los centros con la MA-21 y alivie las entradas y salidas de estos parques comerciales. Asimismo, ha destacado las exigencias de Urbanismo para que antes de abrir estuvieran los carriles paralelos hechos, aunque ha destacado que hay un apeadero de tren cerca que debería publicitarse más, además de tener que fomentarse el uso compartido de los coches.

Daniel Pérez ha declarado que no hay que ser Premio Nobel para saber que, si triplicas las tiendas, también crece el tráfico en la misma proporción.