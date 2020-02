«En Málaga tenemos un tejido empresarial dedicado a la innovación y de referencia»

El Ayuntamiento de Málaga colabora con diversas iniciativas de difusión e información sobre estos temas y cuenta con el Centro Municipal de Informática (CEMI), un espacio encargado de garantizar la seguridad de la información y los datos de los ciudadanos que abordan las administraciones.

¿Qué peso tiene la ciberseguridad en estos momentos en las carteras municipales?

La ciberseguridad es un tema prioritario, fundamentalmente centralizado en el Centro Municipal de Informática (CEMI), ya que es importante garantizar a los ciudadanos que pueden confiar en la seguridad de la información y los datos suyos que están en manos de las administraciones, en este caso, la municipal. El CEMI dispone del personal, equipamiento tecnológico y procedimientos para luchar contra las ciberamenazas haciendo frente a distinto tipo de situaciones como Wanacry o los recientes malware que han atacado a administraciones públicas. Estamos en contacto con el Centro Criptológico Nacional (CCN-Cert) y continuamente renovamos los equipamientos de seguridad como cortafuegos, antivirus o sistemas de análisis de correo electrónico para reducir al mínimo estos riesgos de la que a día de hoy ninguna administración, empresa y, por supuesto, particulares, están a salvo.

Una ciudad turística como Málaga requiere de garantías en este aspecto, ¿en qué líneas se está trabajando?

Todas las ciudades, turísticas o no, requieren de garantías porque todos los ayuntamientos, como administraciones públicas que son, trabajan con datos personales de la ciudadanía y llevan a cabo procesos en los que debe garantizarse la seguridad. Además de plantearnos que es necesario una mejora continua en los procesos y procedimientos debido al crecimiento y la sofisticación de los ataques informáticos que se están produciendo en el mundo en estos días, también es importante concienciar a los usuarios, a la ciudadanía, en la necesidad de ser un poco más cuidadosos en el uso que hacen de la tecnología. En ese sentido, en la formación que impartimos, por ejemplo en los cursos que ofrecemos desde el CEMI para enseñar a utilizar la carpeta ciudadana y por tanto saber cómo realizar trámites municipales cómodamente desde casa utilizando el ordenador, incluimos esas advertencias acerca de las pautas a seguir en materia de seguridad.

Además, la acogida de foros y actividades de este segmento también está al alza. ¿Qué proyectos hay en este sentido?

El Ayuntamiento de Málaga colabora con las diferentes iniciativas de difusión e información sobre estos temas apoyando la realización de eventos importantes como la jornada realizada este mes por La Opinión y otros eventos de referencia internacional que en los últimos tiempos han elegido Málaga como sede; en concreto, el European Cyber Security Challenge en 2017 o el CyberCamp en 2018 organizado por INCIBE. Además, actualmente estamos trabajando para traer eventos de ese nivel a Málaga.

Promover la formación en este sector también es uno de los cometidos del Consistorio en los últimos años.

La formación en ciberseguridad es muy importante, ya que los principales vectores de ataques van hacia el usuario para que abra adjuntos o enlaces en correos o aplicaciones de mensajería instantánea que piense que son seguros o para que ejecute aplicaciones que se apropian de la información de sus dispositivos. En esta línea estamos trabajando en la nueva edición del programa municipal MalagaByte en la que además de enseñar a programar a los niños y niñas también queremos introducir concienciación y conocimiento de seguridad en redes sociales y ciberseguridad para ellos, por ser un público especialmente sensible.

Málaga es una ciudad referente en innovación, ¿cuáles son los siguientes pasos a seguir?

En Málaga tenemos un tejido empresarial dedicado a la innovación que cada vez es más potente y que nos sitúa como una referencia no solo en España sino fuera de nuestras fronteras. Más allá de la ciberseguridad, estamos trabajando en una gran plataforma que dé fácil acceso al ciudadano y le permita visualizar desde su teléfono móvil información acerca de recursos municipales en tiempo real: saber dónde hay parking libres, nivel de ocupación de las estaciones de bicis, cuáles son los niveles diario de polen o de emisiones de co2, disponibilidad de zonas deportivas, cámaras de tráfico en tiempo real, etc. Se trata de ordenar y ofrecer una visualización a través de una única herramienta, a través de un solo clic, de los datos de los que disponemos y que pueden consultarse desde 2013 en la página de datos abiertos de la ciudad (datosabiertos.malaga.eu). Además, seguimos apostando por la administración electrónica; a día de hoy pueden realizarse online casi 290 trámites municipales y a finales de este año el 99% de los trámites ciudadanos podrán realizarse por vía electrónica. Entendemos que nuestro papel es de el de mejorar la calidad de vida a los ciudadanos y para ello estamos aplicando la innovación. No podemos olvidarnos tampoco de aplicaciones como el chatbot Victoria y de algo de lo que nos sentimos especialmente orgullosos: el Polo Nacional de Contenidos Digitales, ubicado en Tabacalera, y que se ha convertido en un ecosistema en torno a la industria del videojuego y el audiovisual, que facilita la formación, la creación de empresas y, en definitiva, la generación de empleo en un espacio.