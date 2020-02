El PP y Cs rechazan reprobar al alcalde por la gestión de Art Natura

Sin sorpresas ha acabado el Pleno extraordinario solicitado por la oposición para debatir sobre la gestión que ha hecho el alcalde, Francisco de la Torre, de la llegada, que nunca se produjo, del Museo de las Gemas al edificio municipal de Tabacalera. La reciente sentencia que condenó a pagar al Ayuntamiento 1,8 millones de euros más intereses a Royal Collections, promotora del espacio expositivo motivó la convocatoria de la sesión de hoy. El PP y Cs han sumado sus 16 votos para rechazar las propuestas del PSOE y Adelante Málaga (que han votado a favor con 14 ediles) y, por tanto, el regidor no ha sido reprobado ni ha debido pedir perdón a los malagueños.

La sesión ha discurrido con inusual dureza y muchos cruces de acusaciones entre ambas bancadas y el momento más esperado ha sido la comparecencia del alcalde, quien ha eludido en todo momento la autocrítica y se ha mostrado contundente en defender la gestión municipal en relación al contrato con Art Natura. "Me hubiera gustado que la historia hubiera sido otra, que hubiera cumplido el adjudicatario lo que tenía que cumplir", ha dicho el alcalde, quien ha defendido que esta es su cuarta comparecencia sobre el tema, que se han discutido seis mociones al respecto, once vistas de expedientes y otras tres comparecencias de diferentes ediles de Cultura, por lo que la oposición no parte de cero. Y ha insistido: "De haber sabido que el adjudicatario no cumpliría su cometido, no habríamos hecho el acuerdo".

Además, De la Torre ha defendido que las obras para reformar el ala de Tabacalera que debía acoger el Museo de las Gemas costaron 18,5 millones de euros, y que el inmueble está ocupado en todas sus dependencias y no vacío, como afirmó el líder de la oposición, Daniel Pérez, en una entrevista con una televisión nacional. Ha insistido en que se hicieron las obras y se dieron 120 días a la adjudicataria para abrir, pero no se hizo y ha indicado que esta iniciativa se hizo dentro de un plan estratégico para que Málaga se colocara como cuarta ciudad del país en materia cultural. "Hemos cumplido, la otra parte no cumplió", ha dicho, por ello se ha presentado el recurso contra la sentencia.

La oposición le ha insistido en que pidiera perdón, por lo que el regidor ha dicho, llegando lejos, ha empleado la expresión lamentar. "Si yo hubiera tenido toda la información, no hubiéramos hecho" el acuerdo, ha declarado. "Si fui engañado o no, me hubiera encantado no haber conocido el proyecto", ha dicho, para insistir en que el equipo de gobierno ha cumplido incluso en los pagos y la otra parte "no cumplió".

El portavoz del PSOE, Daniel Pérez, ha estado inusualmente duro con el equipo de gobierno. "Este es el gran fiasco del Museo de las Gemas, se han dilapidado 8,7 millones de euros, mucho dinero público tirado por la responsabilidad de De la Torre", ha declarado, para pedir explicaciones sobre por qué no se incluyó una cláusula de garantía en el contrato para el caso de que hubiera incumplimiento y ha recordado que podía haberse anulado este documento en 2010. "Cuánto cobró el conseguidor de la trama Gürtel", ha denunciado, en referencia a un alto cargo del Gobierno de Aznar que propuso la llegada del Museo de las Gemas a Málaga.

Pérez también ha pedido explicaciones sobre por qué unas obras que debían haber costado 19 millones de euros subieron finalmente a los 30 millones, y ha insistido en que debe pedir perdón a los malagueños.

Eduardo Zorrilla, portavoz de Adelante, ha dicho que la jueza da un duro rapapolvo al Ayuntamiento y a la promotora del espacio expositivo y ha declarado que el contrato debía haberse resuelto en 2008, de forma que el Consistorio se hubiera ahorrado siete de los nueve millones de euros que finalmente se han perdido. Ha criticado que no se incluyera una cláusula de garantía y le ha preguntado al regidor "si se arrepiente de algo en su gestión".

Tanto el PSOE como Adelante han criticado duramente a la portavoz de Cs, Noelia Losada, con el fin de que apoyara sus iniciativas, pero la concejala de Cultura ha exigido al portavoz socialista que vaya a Fiscalía si tiene dudas sobre la legalidad de la gestión, en relación a las acusaciones contra el intermediario que trató de traer aquí el museo, aunque sí ha destacado que "Art Natura marca el camino de cómo no se deben hacer las cosas, es la historia de un despropósito, de un museo que nadie había pedido", ha reclamado esperar a que se resuelva el recurso y dice que, si finalmente la Justicia es favorable a la otra parte, entonces exigirá que se pida perdón. Ha recordado que la comisión de investigación al respecto la impulsó su grupo y que Cs fue muy dura en sus conclusiones.

Elisa Pérez de Siles, portavoz del PP, ha dicho que el equipo de gobierno no tiene nada que ocultar. "Todo lo que hicimos fue conforme a derecho", ha subrayado, para luego incidir en que se ha actuado siempre movidos desde la buena fe y ha exigido a la oposición que se posicione con el Ayuntamiento y "contra quién pretende engañar a Málaga".

Los líderes de la oposición han exigido que debe pedirse perdón por parte del regidor y han pedido a Losada que apoye sus iniciativas. De hecho, Zorrilla ha pedido a Losada que "no se haga corresponsable de una gestión del equipo de gobierno" efectuada cuando ella no era ni concejala y ha incidido en que "la defensa de los intereses de los malagueños es también que se reconozca lo que se ha hecho mal", porque este es el gran "fiasco" de la gestión del alcalde.

Losada, a su vez, ha acusado a Pérez de vivir "en la sobreactuación permanente", ha negado que se haga corresponsable de lo sucedido y ha dicho que lo que le interesa es que a través del recurso se devuelva el dinero a los malagueños.

Ha habido un momento tenso cuando el líder socialista ha acusado a la portavoz popular de decir "payasadas", lo que algunos ediles del PP han considerado una falta de respeto, y ha habido peticiones de una bancada a otra de dimisión, lo que han rechazado otros ediles.