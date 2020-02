El PSOE denuncia que el PP no licitó las obras de drenaje del polígono Guadalhorce

Carmen Martín ha preguntado al respecto.

La concejala socialista María del Carmen Sánchez preguntó ayer al equipo de gobierno del PP y de Ciudadanos el motivo por el que no licitó en 2019 los proyectos que ya contaban con presupuesto procedentes de las Inversiones Financieramente Sostenibles. Concretamente, llama la atención que el Ejecutivo de Paco de la Torre no haya dado luz verde al drenaje de la calle César Vallejo en el Polígono Guadalhorce, que contaba con presupuesto aprobado de 1.013.733 euros, pero «han dejado pasar el tiempo y ya no se llevará a cabo». Para la edil socialista, este drenaje «es lo mínimo que se debe hacer en nuestros polígonos industriales para evitar las inundaciones que se producen cuando llueve fuerte en corto espacio de tiempo».

«Francisco de la Torre lleva 25 años preocupado por la política vacía del embellecimiento, mientras las infraestructuras básicas se han quedado obsoletas y deficientes para prestar servicio a los polígonos industriales de Málaga. Las subidas de la tarifa en EMASA nunca han acompañado a un incremento de esfuerzos económicos para dotar a la ciudad de nuevas infraestructuras, que deberían llevar años hechas. No podemos seguir mirando para otro lado mientras parte de Málaga corre riesgo por las inundaciones», inquirió la concejala socialista. Sánchez se lamentó de que «una vez se haya presupuestado una actuación para el drenaje en el polígono Guadalhorce, ahora se ha echado a perder porque no se ha licitado la obra. Queremos saber por qué ha ocurrido esto».

«Las lluvias acaecidas en 2015 fueron devastadoras para los polígonos de Málaga, porque estas precipitaciones, catalogadas como unas de las más dramáticas desde las acaecidas en el año 1989, frenaron en seco la actividad de estos centros de producción y comercio», explicó la edil.

Así, la concejala socialista exige a Francisco de la Torre «que se ponga a trabajar realmente en la separación de las redes de pluviales y saneamiento, que mejore las redes de drenaje de las principales zonas industriales de la ciudad, y que aquellos proyectos que se hayan activado con la financiación de las IFS se liciten, porque no podemos dejar pasar oportunidades como esta para mejorar las infraestructuras en estas zonas industriales».