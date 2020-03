Pide ayuda a la policía y termina detenido por robar un bolso

Un hombre que preguntó a la Policía Local de Málaga por una calle del Centro terminó siendo detenido tras comprobar estos que estaba involucrado en un hurto. Los hechos tuvieron lugar recientemente en la calle Granada, donde una dotación que se encontraba sobre las 13.30 horas en la zona fue requerida por un ciudadano que la noche anterior había aparcado su coche en una calle del Centro que no recordaba. Mientras el ciudadano les describía la calle, una mujer se acercó al grupo y dijo a los agentes que el hombre que estaba con ellos le había robado el móvil a una amiga en un bar la noche anterior. Según esta versión, la sustracción se produjo sobre las 3.00 de la madrugada en un establecimiento de la calle Juan de Padilla, donde esta mujer se encontraba con la víctima en un bar y vieron a ese hombre poniendo su chaqueta sobre el bolso de la última. Poco después, observaron que el mismo tipo se llevaba la prenda y al acercarse comprobaron que el bolso, en el que llevaba un móvil, gafas graduadas y tarjetas de crédito, había desaparecido. Salieron a buscar al hombre, pero no lo encontraron.

El hombre negó los hechos y los agentes contactaron entonces con la víctima, que les comunicó que estaba pendiente de denunciar los hechos en sede policial. Durante estas gestiones, el sospechoso se agachó disimuladamente y tiró algo cerca de una de las ruedas traseras del coche policial, gesto del que se percató otro ciudadano que pasaba por la zona. Tras recogerlo, los agentes comprobaron que era una tarjeta de crédito a nombre de la víctima y que esta ya había anulado.

Posteriormente, los agentes reconocieron la vía en la que el hombre decía tener aparcado el coche, la calle Marqués de Valdecañas, y encontraron el vehículo, donde al parecer este individuo solía pernoctar. Aunque no encontraron nada en el interior del mismo, en el cacheo que le realizaron al sospechoso sí hallaron un móvil apagado que llevaba oculto entre la ropa. Al pedirle que lo encendiera, reconoció que no se sabía el código pin. Al no tener domicilio conocido, fue detenido como presunto autor de un hurto.