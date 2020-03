Fujitsu no aplicará el ERTE al menos hasta el día 17 y confía en que no se concrete

La planta malagueña de Fujitsu Ten no aplicará el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), presentado ante la falta de materiales provenientes de China a raíz de la crisis sanitaria del virus Covid-19, al menos hasta el día 17 de marzo.

El presidente del comité de empresa, José Lozano, de CCOO, y el delegado sindical de UGT en Fujitsu Ten, José María Amador, han indicado a Europa Press que inicialmente se esperaban mayores problemas pero la dirección les ha trasladado que estas dos primeras semanas del mes están cubiertas. Además, algunas de las fábricas chinas que tienen que enviarles componentes están comenzando a funcionar.

Este ERTE, ha apuntado Amador, ha sido "preventivo", con fecha entre el 2 de marzo y el 17 de mayo y afectará a 336 trabajadores. No obstante, ambos han aclarado que, al menos, no empezará hasta dentro de dos semanas aunque los representantes sindicales han esperado que la situación mejore y no afecte finalmente a ningún empleado de la fábrica.

"Inicialmente se esperaban problemas de componentes para esta semana de marzo pero en la mañana de este lunes nos han dicho que las dos primeras semanas están cubiertas y no habría problema de producción; la dirección sigue haciendo gestiones para minimizar el impacto que pudiera tener" --por ejemplo a través de envíos aéreos--, ha sostenido Lozano, quien ha añadido que de momento, por tanto, el ERTE "no se hace efectivo" aunque esté presentado.

Así, ha subrayado que la empresa esté haciendo "esfuerzos para buscar alternativas para minimizar el impacto y reducirlo a la mínima expresión". Además, según el presidente del comité de empresa, el hecho de que algunas fábricas de China estén iniciando su actividad "es positivo para que se puedan lograr componentes y no aplicar el ERTE o hacerlo de forma mínima".

También ha aclarado Lozano que actualmente hay en la fábrica malagueña entre 70 y 80 trabajadores eventuales, de una Empresa de Trabajo Temporal, "y en caso de que hubiese parada se les rescindiría primero a estos eventuales, antes de aplicar el expediente a la plantilla fija".

En total son 336 los trabajadores a los que afectaría el ERTE, por lo que en la planta solo quedarían 34 personas. "La dirección está haciendo esfuerzos titánicos por intentar salvar la situación y que el impacto sea mínimo", ha reiterado Lozano.

Los sindicatos han estado negociando con la empresa "a marchas forzadas". De hecho, se les presentó el día 18 --de febrero-- y el viernes pasado --día 21-- se firmó el acta de acuerdo, las reuniones que ha tenido ya la empresa con la Autoridad Laboral, con la Delegación de Empleo y con las demás instituciones".

La planta de Málaga tiene como principal actividad la fabricación de equipos electrónicos para automóviles, además de contar con líneas para fabricar cajeros bancarios automáticos, máquinas recicladoras de billetes y otros productos para diversos sectores.