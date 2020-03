Google aplaza un evento en Málaga a causa del coronavirus

Google ha decidido aplazar, a causa del coronavirus, la clausura del programa con sede en Málaga Google for Startups Accelerator, iniciado en octubre y con seis meses de duración para acelerar empresas de ciberseguridad. El evento había sido previsto para la próxima semana, a partir del 12 de marzo, pero finalmente no se llevará a cabo en esas fechas.



Una portavoz oficial de Google explicó que "por motivos de precaución y en alineamiento con las directrices de la CDC, y la OMS y otras entidades relaciones con el coronavirus (COVID-19) vamos a posponer el evento de clausura en Málaga para poder acomodar a personas extranjeras que no pueden viajar en este momento".



De hecho, en una comunicación remitida por la organización a los participantes, se señala a la crisis internacional del coronavirus como la causa y se lamenta el aplazamiento del encuentro, para el que se buscarán nuevas fechas.



Desde Google se les transmite, igualmente, que defienden "firmemente la seguridad y la salud de nuestros participantes, especialmente de aquellos que tienen que viajar", por lo que eso "es ahora nuestra prioridad", según se añade.



El Foro Europeo de Robótica 2020, que tiene lugar en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga hasta el jueves, sí se está celebrando con normalidad, aunque la empresa organizadora ha tomado diversas medidas para reducir el riesgo de contagio con el coronavirus entre los 800 participantes internacionales que han venido a Málaga. Así, se toma la temperatura a todos los asistentes antes de entrar, se recomienda que no haya contacto físico y se facilita gel de alcohol a los asistentes.