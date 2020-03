El Obispado deja libertad a cada cofradía para celebrar sus besamanos o besapiés

La actividad cultual de las cofradías se intensifica durante los días de Cuaresma y son muchas las que tienen programados devotos besapié o besamanos a sus sagrados titutlares. La crisis del coronavirus también ha llegado al mundo cofrade en forma de dudas sobre la posibilidad de que estas prácticas piadosas puedan suponer un riesgo para la propagación de la enfermedad. Y las consultas se han trasladado al Obispado. La diócesis, en este caso, deja en manos de cada cofradía la celebración de estos cultos y no emitirá ningún documento de consejos o normas, ni mucho menos para prohibirlos.



La portavoz del Obispado, Ana Medina, explica que cada devoto debe ser libre de hacer lo que quiera, en estos casos. Y que cada hermandad, apelando al sentido común, también puede considerar mantenerlos o, como ya ha ocurrido en el caso de la Santa Cruz, suspender estos besapiés.



"Las recomendaciones son consejos, no se ha prohibido nada", insiste Medina, haciendo alusión a las normas publicadas este lunes como medida de prevención ante posibles contagios. En este documento enviado a las parroquias, se pide que se vacíen las pilas de agua bendita de los templos, que en las celebraciones eucarísticas se distribuya la comunión sólo en la mano (no en la boca) y se evite el contacto físico en el momento de la paz.



"Que cada cofradía las aplique en la medida de su situación", aseveran las fuentes del Obispado de Málaga. "Las cofradías son autónomas y libres de seguir estas recomendaciones preventivas para llevar a cabo sus besapiés", insiste Medina.





Según indicaciones por parte del Obispado y del Ministerio, la hermandad ha decidido suspender el besapies durante el ejercicio del triduo al Santísimo Cristo de la Victoria.

La psicosis creada en torno a la crisis del coronavirus ha llevado a la, a ser la primera en anunciar a través de sus redes sociales la suspensión del besapié a su nueva imagen titular, el Cristo de la Victoria. Y hay otras corporaciones que también ya se plantean la posibilidad de eliminar este culto, coincidiendo con sus triduos o quinarios, y lo podrían hacer público en los próximos días.