Pérez tilda de "chapuza" las obras del entorno de la calle Madre de Dios

El portavoz del grupo municipal socialista, Daniel Pérez, advirtió este martes de que «a escasos días de la celebración del Festival de Cine en el Teatro Cervantes, el asfalto de las vías cercanas parece un campo de minas por las losas levantadas y grandes socavones en el que el equipo de gobierno ha despilfarrado más de 700.000 euros iniciales, así como otros tantos en reparaciones que de nada han servido».



"El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, destinó entre 2010 y 2011 más de diez millones de euros en el acondicionamiento del entorno de plaza del Merced, de los que cerca de un millón fueron a cambiar el asfalto de calle Madre de Dios, pero desde ese momento ha tenido que intervenir cada cierto tiempo porque el suelo se levanta y hunde, generando un auténtico peligro para el tráfico de vehículos, bicicletas y viandantes", ha criticado.



Así, ha añadido que ahora "apenas ocho años después, habrá que volver a echarle dinero a la calle porque los coches hunden sus ruedas en el pavimento y el carril bici que transcurre por esta vía es un peligro para los ciclistas".





Pérez, durante una rueda de prensa en compañía de los concejales del PSOE, ha advertido de que el estado del"es lamentable, es una auténtica chapuza" y ha aludido también a un adoquinado "que se hunde y sobresale porque las cosas no se hicieron bien desde el primer día".Para Pérez, ", por eso ha habido que tomar medidas correctoras que han sido un lavado de cara. Los vecinos reclaman una actuación definitiva en la reurbanización de la calle para acabar con los socavones y hundimientos, así como el ruido derivado".De igual modo, ha recordado que estas obras "para llegar a tiempo a lassin atender a las recomendaciones que se incluían en los informes de los servicios municipales y que insistían en la necesidad de actuar sobre el firme previamente, al tratarse de una zona de rellenos".De hecho, ha dicho, informes deapuntaron a la necesidad de cambiar las tuberías del subsuelo de la plaza, "pero no se tuvieron en cuenta porque había prisas por inaugurar la obra".y apenas nueve años después la situación que presenta la calzada abierta al tráfico es completamente lamentable. Eso, tras", ha exclamado."La situación se agrava con las lluvias, porque origina enormes charcos en lasy constantes problemas para los peatones que utilizan los laterales de la plaza". Además, ha continuado, "tenemos ela las puertas y justo frente alhay un socavón de grandes dimensiones que deberán salvar miles de personas a pie, con el correspondiente riesgo de caída".Por otro lado, el portavoz socialista ha criticado que "de euros de las obras de acondicionamiento de los alrededores de la, cuyo asfalto hay que cambiar cada cinco años, en barrios de distritos comolos vecinos siguen pisando lasSe trata de una auténtica chapuza de casi diez millones en obras gastados en menos de una década exclusivamente en este entorno".", se ha preguntado Pérez, al tiempo que ha señala esta empresa pública como "un chiringuito donde prima la mala gestión, que es la marca del PP en la ciudad de Málaga.por las que, es la tónica general de una gerencia de urbanismo que no funciona, ni es capaz de ejecutar".