El verde de los jardines que rodean al edificio Administrativo de Servicios Múltiples (el Edificio Negro) se ha mimetizado este miércoles por la mañana con las camisetas de las más de dos mil personas que esta mañana se han congregado a sus puertas.

El Edificio Negro ha sido el punto de partida de una marcha que ha dado comienzo poco después de las 12:00 horas, bajo gritos y cánticos de "No, no, no a la privatización". Al son de tambores, silbatos y una singular gaita, los congregantes han caminado juntos por las calles del centro de la ciudad por una causa común, la defensa de la educación.

Un sinfín de pancartas y banderas han protagonizado una manifestación con motivo de la huelga en defensa de la enseñanza pública y contra el nuevo decreto de educación de la Junta de Andalucía. La concentración ha sido convocada por la Plataforma Andaluza por la Escuela Pública, de la que forman parte los sindicatos UGT, CGT, CCOO y Ustea, la Confederación de Asociaciones de padres y madres (Codapa) y el Frente de Estudiantes.

"A la lucha por la educación que soñamos", rezaba la camiseta de un joven de poco más de 15 años. A su lado, una niña de cuatro años sopla con fuerza su silbato, acompañada por su madre, que luce una sudadera verde. La movilización ha reunido, en la mañana de hoy, a todas las generaciones y miembros de la comunidad educativa.

En la pancarta que ha liderado la caminata se podía leer 'No al decreto de escolarización' o 'No al cierre de unidades públicas'. A su paso, las dudas y preguntas se sucedían: "Decreto de escolarización, no sé qué es eso", comentaba con sus amigas una joven. El Decreto de Escolarización, aprobado el pasado mes de febrero por la Junta de Andalucía, ha sido motivo de una huelga de enseñanza, a nivel andaluz, ya que "este decreto favorece la escolarización en los colegios concertados".

Raquel Pérez, profesora de infantil asegura haber acudido a la concentración para concienciar a la comunidad educativa de lo necesarias que son estas movilizaciones: "Hay que luchar por tener más recursos y más apoyos. Queremos una educación laica y de calidad".

Silvia, una de las congregadas a esta manifestación, por su parte, defiende que es importante que los niños y niñas del futuro disfruten de una escuela "pública, gratuita e integradora". "No queremos una sociedad capitalista y privatizada, tenemos que luchar por ello".

Comisiones Obreras aboga por un colegio de "cercanía, de barrio. No lo que se ha hecho". El secretario de CCOO en Málaga, Félix Martín, asegura que este decreto va en perjuicio de la escuela pública, al meter un centro concertado de referencia en cada área de influencia. "Es importante que se visualice el 'no' claro y rotundo de la comunidad educativa a un decreto que lo único que va a conseguir es el cierre de unidad en educación pública y que los recursos o fondos públicos vayan a parar a la concertada", explica Félix, que denuncia que antes había un equilibrio que, con este decreto, "se ha roto".

El Frente de Estudiantes confía en concienciar a la población del peligro que supone este decreto: "Una de las mayores causas del frente es luchar en favor de la educación pública, y el decreto que han redactado y por el cual estamos aquí es un ataque directo a esta educación pública, que es la única que garantiza una educación igualitaria a todas y todos", ha manifestado Ángel Gemar Godoy, miembro del Frente de Estudiantes.

Al grito de 'No al decreto de escolarización' ha llegado la cabeza de manifestación a la Plaza de la Marina, poco después de la una y media de la tarde. Para cuando los congregados han llegado al final de esta concentración, el número de personas superaba los tres millares de personas.

El punto y final a esta manifestación lo ha puesto el manifiesto que, conjuntamente, han elaborado los distintos sectores de la comunidad educativa y convocantes de la huelga. "Rechazamos el decreto de escolarización aprobado por la Administración andaluza, ya que no es fruto del consenso de la comunidad educativa y supone un ataque, en toda regla, a la enseñanza pública", rezaba el manifiesto. Las distintas organizaciones representativas de la comunidad educativa consideran que la pública es la única enseñanza que garantiza la igualdad de oportunidades y el acceso a una educación gratuita y de calidad. Además, "está fundamentada en premisas como la integración, la pluralidad, la interculturalidad y la participación".

Estas entidades exigen, por lo tanto, que la Consejería de Educación y Deportes proceda "a la retirada inmediata de este decreto y a la apertura de un proceso de diálogo con todas las organizaciones representativas de los distintos sectores de la comunidad educativa".