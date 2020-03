El PSOE reclama pantallas para reducir el ruido en el Parque del Sur

El portavoz del PSOE, Daniel Pérez, ha pedido al Ayuntamiento de Málaga que, aprovechando las obras de la rotonda en la salida de la Ronda Este en la barriada de Parque del Sur, en el distrito de Ciudad Jardín, "instale pantallas antisónicas como demandan por escrito unas 140 familias residentes en la avenida de las Postas desde 1991". Su colocación "debe ser inminente en el acceso a la autovía por Avenida de Guerrero Strachan, porque el Ayuntamiento se comprometió por escrito en una respuesta del año 2009".

Durante una rueda de prensa en compañía de la concejala Rosa del Mar Rodríguez y junto a una veintena de residentes de la zona, Pérez ha exigido al alcalde, Francisco de la Torre, que "deje de dar la espalda a unas familias malagueñas que sólo quieren abrir las ventanas en verano por el calor sin soportar grandes ruidos y el polvo" generados por el tráfico rodado. Además, madres del AMPA del CEIP Salvador Rueda se han manifestado a favor de la instalación de estas barreras "que no tienen un coste elevado y evitaría que lleguen hasta las aulas las partículas procedentes de la combustión de los hidrocarburos de los vehículos", ha asegurado Daniel Pérez.

Pérez ha informado de que "el Ayuntamiento de Málaga llevó a cabo mediciones sonométricas y dio la razón a los vecinos porque los resultados sobrepasan los límites legales. La Gerencia Municipal de Urbanismo dio luz verde a la instalación de estas vallas antisónicas en el acceso a la Ronda Este por esta incorporación por la avenida de Guerrero Strachan, pero hasta la fecha, diez años después, Paco de la Torre no ha movido ni un dedo", ha denunciado el edil socialista.

Vecinos de Parque del Sur han presentado esta petición ante la Junta de Distrito en repetidas ocasiones los años 1991, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2016 advirtiendo de que la entrada a la autovía tiene una pendiente muy pronunciada, tanto que cuenta con un carril para vehículos lentos por el que discurren los camiones pesados que producen el mayor ruido. "¿Pueden imaginarse que a escasos metros de su ventana pasa una hormigonera a las seis de la mañana?", se pregunta el vecino que ha enviado al Ayuntamiento todas estas demandas, José Outes. "El ruido continúa y cada vez más porque esta vía es arteria principal para acceder al Este de Málaga", reza en el escrito, al que los distintos concejales de Movilidad y Urbanismo así como directores del distrito "han dado la patada año tras año y sin contestar.

Por su parte, la concejala socialista Rosa del Mar Rodríguez ha recordado que "estas protecciones se han instalado en otros ramales de acceso a la ciudad, algunos muy posteriores, luego no entendemos por qué no lo han hecho en Parque del Sur, donde centenar y medio de familias tienen problemas graves con el ruido, hay casos de insomnio y algunos de ellos están medicados por un problema que lleva casi 30 años sin zanjarse".

"Para tratar de amortiguar el ruido y el polvo del tráfico, y ante un Ayuntamiento que no les ha hecho caso durante años, han sido los propios vecinos de la urbanización de Los Naranjos quienes han llevado a cabo alternativas, como la de plantar cipreses en el costado de la carretera, que da a la cara sureste de las viviendas".

"Este es el ejemplo de unos malagueños que, pese a estar desatendido por el alcalde han tomado la iniciativa porque no pueden vivir en paz en sus casas", ha señalado el portavoz socialista. "Le exijo a Paco de la Torre, que se instalen con toda urgencia las vallas antisónicas y que sean realmente efectivas, para que los vecinos puedan descansar en sus hogares con las ventanas abiertas si así lo quieren hacer. Lo tienen bien merecido desde hace 29 años", ha manifestado Rosa del Mar Rodríguez.

Un portavoz vecinal, Carlos Domínguez, ha informado de que "en verano debemos cerrar las ventanas y poner el aire acondicionado porque entra polvo y mucho ruido desde la carretera. Además, si hay atasco, los conductores tienen una visión completa del salón de nuestras casas, tienen acceso a nuestra intimidad", se ha lamentado. "Llevamos años con insomnio", ha agregado este vecino de Avenida de las Postas.

Durante su visita con vecinos a Parque del Sur, el portavoz socialista y la concejala del PSOE han podido comprobar otras deficiencias del barrio, como una obra del Ayuntamiento en un bloque de viviendas de Urbanización Los Naranjos que deja al descubierto una caída en vacío de varios metros hacia el subsuelo, dejando ver los cimientos del edificio y cables de la luz que penden de manera insegura.

"Paco de la Torre no debe permitir que este socavón está al aire, porque unas simples vallas no evitan que una persona se caiga a esta zanja, aún más cuando niños pequeños se pueden precipitar fácilmente", ha reclamado Daniel Pérez. "Le exijo al alcalde de Málaga que no dé la espalda a los barrios de Málaga y le animo a que visite Parque del Sur, donde casi 5.000 residentes les recuerdan que sólo vienen en campaña electoral", ha sentenciado el líder socialista.