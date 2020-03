EducAcción reúne en Málaga a expertos para impulsar cambios en la enseñanza

El I Congreso Internacional de Educación reunirá en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) los próximos 18 y 19 de marzo a expertos nacionales e internacionales de todos los ámbitos para determinar cuál debe ser el rumbo hacia el que dirigir la enseñanza, abrir un debate constructivo desde la sociedad civil y poner a los estudiantes en el centro.

El congreso EducAcción ha sido presentado este viernes en Málaga por el consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda; la presidenta del Comité Científico del Congreso Sonia Díez; el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el vicepresidente primero y diputado de Educación de la Diputación provincial, Juan Carlos Maldonado; y la responsable de Solidaridad Social y Educación de Fundación Unicaja, Ana Cabrera.

En la cita participarán expertos nacionales e internacionales de todos los ámbitos de la educación como el divulgador científico Ranga Yogeswhar; el educador finlandés Pasi Sahlberg; el científico cognitivo y escritor Guy Claxton o el autor experto en tecnología Will Richardson.

La presidenta del Comité Científico del Congreso ha explicado que la cita "tiene como misión poner de manifiesto que los grandes cambios sociales nunca ha venido de la mano de los políticos", como ha pasado con los derechos humanos, ha señalado.

Además, en el congreso, que "tiene vocación de permanencia", participarán padres, directores de colegios, legisladores, sindicatos e inspectores escolares, junto con los expertos.

De igual forma, los asistentes participarán de manera activa y darán 'feedback' mediante una aplicación que ofrecerá encuestas donde plasmarán su visión personal y los resultados podrán conocerse en tiempo real. El Comité Científico del Congreso avalará todo lo que allí suceda y participará en la elaboración de las conclusiones, ha precisado Díez, ya que "la idea es que tras el congreso haya una transferencia del conocimiento que se ha generado".

Por su parte, el consejero de Educación y Deporte ha indicado que el congreso es "un punto de inflexión en la educación para que todos los colectivos puedan participar y debatir y compartir experiencias y conocimientos", algo que comparte el Gobierno andaluz.

Por estos motivos, ha hablado de consenso, que "no es imposición, es un diálogo social permanente y que continuaré haciendo", por lo que ha recordado que llegó a la Junta con "la intención de despolitizar la educación". "Sé que para algún partido esto incomoda porque convirtieron la educación en una herramienta ideológica", ha indicado.

Así, ha explicado que a esto se añade su compromiso de mejorar la educación de los jóvenes y la formación de los docentes, al tiempo que en la Consejería son "muy conscientes" de los indicadores en materia de educación en Andalucía, que "nos condenan a estar en el furgón de cola de las regiones europeas", si bien ha resaltado que las redes públicas y concertadas "son fantásticas"

Por otro lado, ha recordado que en Andalucía hay unos 99 puntos de zonas desfavorecidas con 600 centros educativos, "muchos de difícil desempeño" donde se produce una rotación del docente de "entre el 60-70 por ciento".

"Esas son las principales debilidades donde nacen el fracaso y abandono escolar", ha lamentado, a lo que ha añadido que el estudiante que sale del sistema está contabilizado, pero no el que sigue dentro sin motivación.

El consejero ha resaltado que "son enormes los desafíos", por lo que para combatir esas tasas se ha puesto en marcha el programa Impulsa, que va dirigido a esos centros y cuenta con 8,5 millones de euros para dotarlos de recursos. De momento se han inscrito unos 500 centros, pero ha señalado que "es muy complicado poner en marcha esos programas si el curso que viene ocho de cada diez docentes no van a estar".

Otro reto es "cómo introducimos una mentalidad de formación permanente a lo largo de toda la vida", pues ha indicado que "alguien que sale de un centro formativo va a cambiar de trabajo 20 veces".

Ha añadido que "las tecnologías son fundamentales, pero sin base humanista no nos van a servir" y ha incidido en que esto debe ir acompañado de actividad física, por lo que ha considerado que "como el congreso no dé respuesta no vamos a conseguir nada".

También ha defendido el impulso a la Formación Profesional, de la que la Dual "es el camino para miles de jóvenes de nuestra tierra, porque no encuentran respuesta en el sistema educativo". Por ello, el Gobierno andaluz quiere "dignificar la FP", para lo que han buscado "las necesidades industriales para llevar nuestros ciclos formativos", lo que significa "ajustar la oferta a la demanda".

Por último, ha hecho un llamamiento a "la colaboración de todos y fuera de ideologías tóxicas", ya que ha incidido en que la educación "ha sufrido demasiado los avatares políticos e ideológicos", mientras que "los grandes asuntos que se van a tratar en el congreso van en otra dirección".

"Lo demás es ruido, a las familias lo que les interesa es que nuestros hijos salgan lo más preparados posibles para un mercado laboral de permanente formación, de lucha permanente", ha subrayado.

Por su parte, el alcalde de Málaga ha resaltado que el congreso surge desde la sociedad civil y en él se ha encontrado "una respuesta interesante" a la situación de la educación. También ha señalado que la cita deberá abordar que "la mayor parte de los empleos en diez años no se saben cómo van a ser", a lo que se añade la necesidad de que "los niños se enamoren del conocimiento", con el fracaso escolar como "telón de fondo".

El vicepresidente de la Diputación ha explicado que "es importante la participación de la Diputación y la provincia en eventos de esta categoría que abrirá las miras hacia un futuro con bases renovadas sobre la educación. La ciudadanía necesita de un modelo educativo ágil y flexible capaz de adaptarse a la vertiginosa velocidad en la que evoluciona el mundo hoy en día".

"Este congreso es la oportunidad para repensar y reformular el sistema. Desde la Diputación apostamos a través de talleres en los centros educativos por una educación que trabaje las habilidades emocionales, la creatividad, la promoción de las ciencias y el estímulo de la curiosidad, la educación sexual o la igualdad", ha resaltado.

"Sin olvidar a las nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza como un motor, algo que desde esta administración realizamos con los municipios más pequeños y aislados de nuestra provincia", ha manifestado.

El evento también cuenta con la colaboración del Centro Internacional de Formación de Autoridades y Líderes (Cifal), el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional y la Investigación (Unitar) y la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda) de la Junta de Andalucía Juegan un papel destacado también los 'partners' educativos Edelvives, Google for Education, ieducando y Lenovo, así como otras entidades comprometidas con este proceso, caso de aulaPlaneta, Edebé, Grupo Lezama, Microsoft, Media Interactiva, SM y el Polo Nacional de Contenidos Digitales, que participan como 'partners' aliados.