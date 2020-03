Advierten de que la construcción en zonas inundables agravaron los daños en Campanillas

El Grupo Municipal de Adelante Málaga ha encargado un informe técnico para clarificar las circunstancias de las inundaciones en Campanillas a raíz de la tormenta 'Gloria' el pasado 25 de enero. El documento, elaborado por el biólogo Óscar Gavira, "demuestra de forma demoledora la irresponsabilidad de los distintos equipos de gobierno en el Ayuntamiento de Málaga en las últimas tres décadas por permitir la urbanización de zonas inundables en Campanillas, así como la negligencia del gobierno que encabeza Francisco de la Torre (PP) en la gestión de la emergencia surgida", expone el concejal portavoz de Adelante, Eduardo Zorrilla.

El portavoz de la confluencia de Izquierda Unida y Podemos, adelanta que "este informe, junto a otra información técnica que estamos analizando y a los testimonios y propuestas de los vecinos de Campanillas que venimos recabando desde que acontecieron las inundaciones, nos servirán de base para elaborar y registrar en el Ayuntamiento una propuesta orientada a prevenir y combatir con más eficacia el riesgo de inundaciones en esta zona".

Zorrilla explica que "el informe técnico demuestra con contundencia como se ha producido la urbanización del camino natural del agua y enciende todas las alarmas al dejar claro que todavía en el actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2011 se siguen calificando muchos de estos terrenos inundables como urbanizables".

Otro extremo a tener en cuenta en el informe es que, más allá de que los mapas de inundabilidad dejan claro que se trata de una zona susceptible de inundarse con bastante frecuencia y además se estudia con mapas obsoletos.

Por su parte, la concejala portavoz adjunta de Adelante, Paqui Macías, se centra en la información recogida en el documento que apunta a que "las soluciones que se están planteando por parte del equipo de gobierno de PP y Cs son erróneas, parecen no haber aprendido de su negligencia al negar los estudios de inundabilidad y no haber informado a la población ni a los servicios de emergencia con la previsión necesaria, y quieren seguir cometiendo errores en el futuro, como concluye el informe, la acción verdaderamente efectiva contra las inundaciones es no invadir las zonas inundables".

Por todo ello, Macías apuesta por "poner fin a la construcción en estos terrenos inundables que están calificados como urbanizables, poner en marcha planes de información y actuación y protocolos específicos para los servicios de emergencias".