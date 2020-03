Los vecinos de Campanillas, sin ayudas del Gobierno tras casi un mes y medio

El alcalde presiona al Ejecutivo central para que el dinero llegue lo antes posible.

­La lluvia azotó Campanillas con virulencia en la madrugada del 25 de enero, sábado, y hay más de 850 familias afectadas y cuarenta comerciantes que lo perdieron todo o casi todo: coches, enseres personales, muebles y electrodomésticos. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, visitó la zona cero en esos días y prometió ayudas a los afectados, un dinero que, casi un mes y medio después (41 días), aún no ha llegado, como tampoco lo ha hecho la aprobación del decreto extraordinario que debe vehicular jurídicamente esa inyección económica ni declarar zona catastrófica al distrito (ahora el nombre es diferente, pero así se conoce popularmente esta figura), tal y como pidió el pleno en enero.

Ruth Sarabia, edil del distrito de Campanillas, destaca que el pleno lo pidió en enero, «porque en esas ayudas hay una parte de la cual se puede beneficiar el propio Ayuntamiento por los gastos que ha tenido de ir adelantando pero también los vecinos y vecinas, de manera específica aquellos que no tienen seguros, pero incluso según los ingresos aquellos que sí los tienen». Así, Sarabia explica que, cuando Montero visitó la zona cero, «había dicho a los vecinos que se iba a hacer esa declaración e iban a salir esas ayudas de emergencia, pero vimos que salieron las de los daños del litoral y no salieron las específicas para la zona de Andalucía, que había sido fuertemente dañada por la tormenta Gloria; a partir de ahí, se han iniciado una serie de conversaciones del alcalde con la ministra y nuestras con la Subdelegación del Gobierno para intentar impulsar esto y que no caiga en saco roto».

Aclara la concejala que las conversaciones van por buen camino, «pero a día de hoy, casi 45 después de las inundaciones, no han salido esas ayudas de emergencia». Recalca la edil que la Subdelegación tiene ayudas «mínimas» para cualquier tipo de catástrofe, que van de los 50 a los 200 euros, «no palian la situación que tienen, porque entre la valoración del Consorcio de Seguros y el consiguiente pago a lo que realmente han perdido esas familias, ese desfase es el que se intenta cubrir con las ayudas específicas». «Esperemos que las conversaciones den sus frutos en breve, así nos lo ha trasmitido la Subdelegación».

No se sabe, aún, cuál es el montante total de esas ayudas, porque las valoraciones del Consorcio son menores de lo que le cuesta a la familia adquirir un bien nuevo, declara, «entonces lo que se intenta es que ese porcentaje de diferencia pueda paliarse con este tipo de ayudas, no sólo que estemos a pulmón con las ayudas municipales extraordinarias de emergencia». El Ayuntamiento sí ha dado ayudas a las familias que no tenían seguro, en total 130.000 euros, 30.000 de ellos de una donación de Caixabank a Cáritas. Las del Consistorio han superado los 100.000 euros. Una vez esté el decreto, los residentes podrán beneficiarse de exenciones en el pago del IBI.

Además, recalca la concejala, se han invertido ya en torno a dos millones de euros en obras de emergencia que están haciendo la Junta de Distrito y la Gerencia Municipal de Urbanismo. «Hemos actuado en 14 arroyos, en algunos no había ni cauce al quedar sepultados por los sedimentos, en concreto esto ocurrió en ocho de ellos; también hemos actuado en 22 carriles, retirando escombros, cañas, basura y piedras, porque en algunos diseminados las familias habían quedado aisladas, hay más de 300 personas en diferentes núcleos».

Incluso, Urbanismo está actuando en el arreglo del puente de Maqueda, que resultó dañado, detalla Sarabia, y en la calle Fausto, que se «se hundió por la mitad».

En cuanto a la Junta, Sarabia destaca que el Gobierno andaluz ha abierto dos líneas, una para arreglar el cauce del río Campanillas, con una inversión de 750.000 euros, de forma que el decreto de emergencia se aprobó en la mañana de ayer. «En breve estaremos haciendo todo el cauce del río». Y hay otra línea abierta: «La parte que toca para familias sin recursos y sin seguro, que también estamos ayudando nosotros en su tramitación, no hay un tope, han dicho que se vayan haciendo los expedientes de familias con nosotros y después se harán las valoraciones».

La Junta, además, ha sacado del cajón el proyecto de encauzamiento del río Campanillas y los técnicos están valorando su idoneidad o no y la posibilidad de actualizarlo.

Para aminorar la carga que sufren los afectados, hoy habrá una verbena solidaria en el recinto ferial desde las doce de la mañana a las doce de la noche en la que actuarán más de cuarenta artistas, entre ellos Javier Ojeda. Además, también se va a celebrar un torneo de pádel solidario.