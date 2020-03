Casa Ceferina, una tienda con más de un siglo de historia

C. L. R.

Paco y Pepe en la tienda Casa Ceferina. C. L. R.

Casa Ceferina se ubica en calle Lagunillas; en el centro de Málaga. El 1 de marzo cumplió 125 años desde su apertura, siendo el negocio de ultramarinos más antiguo de toda la provincia. Se abrió gracias a Ceferina y su marido en 1895. Tras la muerte de estos, Paco y Pepe pasaron a ser los encargados del negocio.

La calle Lagunillas luce muy distinta 125 años después. Será por los colores llamativos de los grafitis de las fachadas entre los que se encuentra un mural dedicado a Pablo Ráez o por los pequeños dibujos de Camarón de la Isla que decoran las farolas de plaza Esperanza donde las niñas se sientan a tocar las palmas. Sea por lo que fuere, seguramente Ceferina no reconocería su barrio pero si su tienda que sigue igual que en 1895. Los años por ella no han pasado pero lo que sí que ha cambiado es que Ceferina ya no está, ahora son Pepe y Paco los que regentan la tienda de ultramarinos más antigua de toda Málaga.

Casa Ceferina sigue abierta 125 años después y en su interior aún se mantiene la esencia de aquella época, el modo de venta e incluso los clientes han ido pasando de generación en generación. «Ahora vienen los hijos y nietos de los que vivían aquí», dice Pepe Martos, uno de los vendedores. Tanto él como Paco llevan 50 años al frente del negocio: «Nosotros somos los encargados pero los dueños son los sobrinos de Rafael», dice Paco.

Esta tienda nació a finales del siglo XIX cuando Ceferina y su marido, 'el cateto' como se le conocía en el barrio, abrieron una tienda de ultramarinos. «Era una tienda peculiar porque no solo se vendía comida sino que podías encontrar de todo, además no había más tiendas como esta en el barrio»,asegura Pepe.

Tras la muerte de su marido, Ceferina junto a su hijo Rafael siguieron atendiendo el comercio junto a dos jóvenes ayudantes, que eran Paco y Pepe. «Ceferina se quedó en la tienda hasta sus últimos días, tenía ochenta y tantos pero ella venía todos los días a despachar», recuerda Paco.



Pepe-Paco Ultramarinos

La tienda pasó a ser atendida por ellos dos únicamente tras la muerte de Rafael, y desde entonces Pepe-Paco ultramarinos, como se hacen llamar, sigue atendiendo a los clientes de este humilde barrio con el mismo modelo de negocio de hace más de un siglo: «Introducimos verduras y frutas, pero seguimos vendiendo todo tipo de productos», afirma Paco. Casa Ceferina suministraba productos a más de 50 comercios del centro, como Cafetería Central, tiendas de el Palo o incluso casa por casa: «Llevábamos la compra hasta la casa pero eso ya no es así», lamenta.

Y es que los años sí que han afectado en algo a este pequeño negocio, la urbanización de la zona y la creación de grandes supermercados han supuesto un declive comercial en Casa Ceferina: «Antes había más ajetreo, ahora la gente va a los supermercados, es normal las cosas han cambiado», dice Pepe. «Cada vez quedan menos clientes pero los clientes del barrio todavía siguen», recalca.

Y razón no les falta porque la tienda es un trajín continuo de clientes, desde mayores a niños que le piden a Pepe si ha traído su gominola preferida.

El negocio aún mantiene un modelo de negocio muy característico ya que permiten que su clientela más fiel pague por meses o incluso cuentan con un libro de anotaciones de clientes que adeudan: «Tenemos un archivador con cerca de 50 libretas, donde los clientes van dando dinero y en Navidad vemos cuánto han ahorrado y se lo llevan en productos», dice Paco. Durante su etapa más álgida Casa Ceferina no cerraba ni domingos ni festivos, pero eso ha cambiado con el paso de los años. «Ahora abrimos de 9:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:00, también cerramos los domingos y tenemos la semana de Feria de vacaciones», dicen entre risas.

El futuro de esta centenaria tienda es incierto pero Paco y Pepe son tajantes en él: «Cuando nos vayamos esta tienda no tendrá futuro, cerrará cuando nos jubilemos y posiblemente construyan algún apartamento turístico o algo», aseguran.

Mientras eso ocurre Paco y Pepe seguirán al frente de este característico negocio tan 'vintage', en un calle donde convive lo vanguardista y lo tradicional.