Acostumbrados al símil que relaciona esta bodeguilla política con una venta típica de Los Montes de Málaga, hoy colocaríamos algo más visible –de lo que ya suele estar– ese cartel que en ciertos establecimientos avisa a la clientela de que 'hay zumo de naranja natural'. Para sentir esta necesidad, basta con atender a todos los susurros que la rabiosa actualidad, tan contagiada de coronavirus, entona también en relación a Ciudadanos. A ese eterno partido emergente que ha terminado asociado en el argot popular al cítrico que alumbró la mascota del mundial españolito de fútbol en el democrático 1982.

No en vano, este de marzo fue fijado como el mes decisivo para el devenir de la formación, poco después de que estallara en plena resaca de las elecciones generales del 10-N la dimisión de 'Alberto, el de Cútar'. Así, más o menos, se reivindicaba Albert Rivera en aquellos mítines por tierras malagueñas en los que repetía por el altavoz que sus abuelos y su madre eran nativos de la Axarquía.

De un tiempo a esta parte, se ha venido mascando que este que transita desde el invierno hasta la primavera iba a ser un mes de desenlaces naranjas. Y, entre ellos, se coló como un sintomático aperitivo la salida laboral que Alberto Carlos Rivera Díaz ha encontrado, en sintonía con sus raíces maternas, como flamante presidente del prestigioso bufete de abogados con matriz malagueña Martínez-Echevarría.

Que el antaño líder nudista haya dicho lo de su nuevo puesto de trabajo justo ahora admite cualquier lectura menos la de la casualidad. Reitera el mensaje de que se aparta de verdad y lo recuerda bajo el marco de los tres fines de semanas acotados por el proyecto político que él fundó para someterse a un plan de choque. A una refundación de su rumbo que se inició en los albores de marzo con una aplastante victoria de Inés Arrimadas en la votación de compromisarios que le aseguraba a los oficialistas, antes incluso del duelo por la presidencia que culminó anoche con el triunfo de la líder sobre el candidato del sector crítico Francisco Igea, el control de la Asamblea General de este próximo fin de semana, en la que se fijarán las nuevas estrategias y las modificaciones en los actuales estatutos.

El propio Rivera es consciente de que al proceso abierto le harían un flaco favor excesivas dosis de continuismo. De hecho, no son pocos quienes han encomendado su apoyo al liderazgo de Arrimadas con el convencimiento de que se acometerán determinadas reformas que eviten tropezar de nuevo con los mismos errores.

El hipotético resurgir de Ciudadanos quizás pase por la capacidad de la nueva líder y su equipo para convencer al electorado de que realmente han pulsado el botón de la renovación. De vuelta al cartel que se cuelga entre las polvorientas botellas de brandy en los bares más curtidos, el zumo que se exprima el domingo en el congreso debe ser lo más natural posible. Y, para conseguirlo, es básico que se sepa comunicar que no se están usando las mismas naranjas. Que, por ejemplo, el hecho de que buena parte de los miembros de la candidatura de Arrimadas ya estuvieran en la Ejecutiva de Rivera no está reñido con la certeza de que la cúpula cambiará bastante. Que en ella no solo se ausentará Rivera. Fran Hervías, José Manuel Villegas o Luis Garicano tampoco seguirán como lugartenientes.

Una provincia de Arrimadas



Los más de 700 afiliados de Cs en Málaga votaron ayer, con urnas instaladas en la sede de calle Cuarteles, y el sábado de forma telemática entre las tres opciones que optaban a la presidencia.

En la anterior elección de compromisarios para el congreso, la provincia –que cuenta con el diputado Guillermo Díaz en la candidatura ganadora– ya permaneció ajena a los temblores del sector crítico que se hicieron sentir en Almería o Cádiz. Aquí arrasó Arrimadas, quien precisamente rindió una visita en clave feminista a la ciudad este mismo viernes. Entre las mujeres que le acompañaban en su tarima se encontraba la consejera de Igualdad de la Junta, la onubense Rocío Ruiz, quien hace unos días insistía en la necesidad de acometer cambios: «Cs está abierto ahora mismo a una nueva etapa, a unos nuevos estatutos. Se va a hablar también de cómo van a decidirse las personas, los líderes futuros, las primarias... Los afiliados tienen que tener ahí la palabra y decidir quiénes quieren que sean sus líderes y cómo se va a hacer ese procedimiento. Ahora es la etapa en la que se van a decidir todas esas cuestiones», aseguró.

En palabras como estas se palpa que el momento actual de Ciudadanos está conectado al dilema que tantas veces aparece en esta vida y se debate entre 'renovarse o morir'.