Las jornadas tributarias de APTTA, jueves y viernes de esta semana

"Hemos organizado unas jornadas con un programa en el que se plantean los temas más relevantes en la profesión del Técnico Tributario y asesor fiscal"; así ha definido para este periódico Eduardo Cortés, presidente de la Asociación Profesional de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales de Andalucía (APTTA) y vicepresidente de la Federación Española de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales (FETTAF), las próximas jornadas Tributarias 2020 que tendrán lugar el 12 y 13 de marzo en Málaga, en el Hotel Vincci Posada del Patio y que el mismo presentará.

El evento, que comienza la tarde del 12 de marzo, tratará una serie de temas sobre la labor del técnico tributario y del asesor fiscal.

Inaugurará las Jornadas el Director General de Tributos de la Junta de Andalucía Manuel Vázquez Martín bajo el título "Los retos tributarios en Andalucía"

Toda la problemática del Autónomo formará parte de la primera ponencia, la Mesa redonda de asesores fiscales, autónomos y el mundo empresarial. Según Cortés, en nuestro colectivo, el "Autónomo profesional es la cabeza principal de esta actividad y estas jornadas van encaminadas a tratar todos los temas que le afectan directamente, y más en concreto al asesor fiscal y técnico tributario"., el presidente de la asociación de Trabajadores autónomos, Lorenzo Amor Acedo, intervendrá en esta mesa redonda, junto a Javier Martín Fernández, catedrático derecho financiero de la Universidad Complutense y en la que Eduardo Cortés actuará como moderador de la misma, el 12 de marzo a las 18:15.

Javier González de Lara, presidente de la Confederación de empresarios de Málaga y Andalucía, que tenía prevista su participación, ha lamentado no poder asistir finalmente debido a «problemas de agenda ineludibles», según Rafael Garrido, Gerente de la APTTA.

Los elementos que forman parte del trabajo del asesor fiscal también serán tratados en estas jornadas, como los procesos tecnológicos, lo que el presidente de APTTA califica como "algo «fundamental» en el día a día: «el papel de la tecnología en nuestro trabajo es fundamental. La pérdida de tiempo que supondría el atender la avalancha de requerimientos, cumplir con las distintas obligaciones tributarias y una buena atención al cliente, te exige el estar en un continuo reciclaje y en los más avanzados procesos electrónicos. Si no es así, ni eres competitivo ni serás un buen profesional" La ponencia Novedades en materia de procedimientos tributarios electrónicos, impartida por Bartolomé Borrego Zabala, vocal Responsable de la división de Nuevas Tecnologías en la delegación especial de la agencia Tributaria en Andalucía, se dará a las 10:00 horas del viernes 13 de marzo, con el objetivo de presentar las innovaciones tecnológicas y de relación con la AEAT a las que los asesores fiscales pueden recurrir.

Otro de los hechos más relevantes en los asesores fiscales es la ética profesional, tanto hacia el cliente como con la propia Agencia Tributaria; el código de buenas prácticas. El Compliance es un acuerdo firmado por la APTTA con la agencia Tributaria que, según Cortés es algo así como un «compromiso»: «al firmar este acuerdo te haces responsable de que tu cometido profesional irá encaminado a una correcta aplicación de los tributos y al compromiso de no idear figuras o aconsejar caminos que en definitiva lo que acarrean es una menor carga impositiva basada en hechos no lícitos, es un compromiso actuación contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales; este acuerdo será suscrito igualmente y de forma voluntaria por los profesionales que integran la APTTA "; sobre esta materia 13 de marzo a las 11:45 Charo López Mata, directora de Calidad Compliance Certifica pondrá al día a los asistentes sobre la conveniencia de acogerse a este acuerdo: sus pro y contras. Anterior a esta ponencia Lucía Torrejón Sanz, dará una charla sobre las últimas resoluciones del ICAC.

Cortés también ha destacado la importancia de la conferencia "El asesor fiscal ante la Gestión, Inspección y Recaudación de los tributos: Cuestiones Conflictivas". Con esta ponencia se intentará «aclarar conceptos, agilizar trámites y unificar procesos»: «¿Qué son cuestiones conflictivas en nuestro trabajo?, "en nuestro día a día nos encontramos con innumerables casos en los que debido a la falta de una legislación clara y sin lagunas fiscales-legales y del propio alejamiento de la gestión tributaria hacia el asesor fiscal hacen que nuestro trabajo se ralentice, no sea eficaz y vaya en perjuicio de todos: Contribuyente, Agencia Tributaria y el asesor fiscal, no es que requiramos un trato especial pero obviamente si distinto: somos pieza fundamental en la relación Contribuyente-Agencia Tributaria. Si el trato funcionario-Asesor no es ágil, comprensivo y "entre compañeros" esto no funciona, no en vano nos llaman colaboradores sociales, ha criticado Cortés." sobre "Cuestiones Conflictivas" intervendrán Marcos Álvarez de Suso, Subdirector General de Ordenación Legal de la AEAT, Antonio Montero Domínguez, inspector de Hacienda del estado y Ana María juan Lozano, catedrática de derecho Financiero y Tributario de la universidad de valencia, entre otros.

Rafael Garrido destaca el área de consulta y de información puntual que posee la APTTA y aludiendo a lo que comentaba Cortés : «debido a la gran cantidad de dudas que se plantean en los temas fiscales- tributarios nuestra área de consultas resuelve una media de 6 diarias en la que resolvemos las dudas que se plantean al recibir consultas de estas características, la asociación Profesional de Técnicos Tributarios y Asesores fiscales de Andalucía la exponen a un servicio propio de información y en 24 o 48 horas responden a las preguntas que puedan surgir. garrido ha calificado este servicio como «uno de los más importantes y máxima utilidad para el profesional asociado de este colectivo».

«Lo que llevamos años solicitando es que la relación entre el asesor fiscal y la agencia Tributaria esté bastante más unida, que sea una verdadera colaboración social y no solo del asesor hacia la Agencia tributaria sino también de esta hacia el asesor fiscal, hechos que hoy por hoy no se dan" ha apuntado el asesor fiscal y presidente de APTTA Eduardo Cortés. El director general de la agencia estatal de administración Tributaria, Jesús Gascón, presentará a las 13:15 del viernes 13 la conferencia de clausura: La AEAT y los asesores fiscales.

Estas jornadas Tributarias 2020, de ámbito andaluz, recogen las diferentes competencias y labores del oficio del asesor fiscal. Como bien ha apuntado Cortés "nuestra Asociación organiza en todas las provincias durante el año distintas jornadas de estudio y reciclaje sobre temas concretos: renta, sociedades, IVA, etc que suelen coincidir con los periodos de declaración, estas jornadas Tributarias son a nivel autonómico, y aquí se va a tratar temas más relevantes a nivel general». La clausura de las jornadas Tributarias 2020 tendrá lugar a las 14:00 del viernes 13 de marzo, encabezada por el propio alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.