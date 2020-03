La Junta llama a la contención ante la propagación del coronavirus

La Delegación de Salud y Familias de la Junta de Andalucía hace un llamamiento a la población e insiste en que la contención es la herramienta principal para frenar la propagación del coronavirus. En este sentido, el delegado Carlos Bautista ha reiterado esta mañana que los pacientes que crean estar contagiados por este virus realicen una llamada al 112, en lugar de acudir a los centros de salud. Así, se evitará el riesgo de contagio, al tiempo que "no se saturan nuestros servicios sanitarios porque va a haber personas que los necesiten".

En la mañana de hoy se han dado a conocer algunos detalles de los afectados en la provincia por coronavirus, que desde el domingo son oficialmente 27, siendo así la que más casos registra en la comunidad andaluza, donde ya se contabilizan 42 contagiados. En este sentido, el delegado de Territorial de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Carlos Bautista, ha asegurado que esta epidemia "nos está poniendo a todos en una situación compleja, a la hora de dar una respuesta única a la población". Bautista ha manifestado que, desde la Delegación, la información que se está transmitiendo es "absolutamente fidedigna", ya que, asegura, trasladar la verdad a la población es esencial para generar sosiego.

El delegado de Salud ha explicado que la cifra real de contagios no se actualiza hasta que no se confirma el caso, y eso es un proceso "lógico, complejo y riguroso", asevera. Desde la Delegación han recomendado a aquellas personas que crean que puedan estar contaminadas por este virus que realicen una llamada al 112, en lugar de acudir a un centro de salud. El 061 realizará una llamada y una encuesta epidemiológica: "Si en ese momento se cree que el paciente pueda presentar riesgo de contagio, un equipo acude a su domicilio y se le toma una muestra". No obstante, ha explicado que algunos hospitales de la provincia ya han habilitado una zona de triaje en la que atender a aquellas personas que lleguen afirmando poder estar contagiadas, para evitar la propagación de este virus.

La proporción de casos positivos, ha declarado el delegado, es "muy baja para la cantidad de determinaciones que se están haciendo y eso nos genera cierta tranquilidad". La contención, ha destacado, es fundamental para que evitar la propagación de este virus, por ello incide en la importancia de no saturar las urgencias y los centro de salud. Además, ha explicado que los especialistas aseguran que es muy posible que esta pandemia se convierta, en un futuro, en una endemia: "Podría llegar a convertirse en un virus estacional y, todos los años cuando bajen las temperaturas, tengamos afectados por coronavirus".

El delegado ha aludido al turismo como una de las principales causas de propagación de este virus en la provincia. Junto a Barcelona y Madrid, ha manifestado, Málaga es una de las ciudades que mayor número de turistas mueve. Por ello, ha asegurado, el alto número de contagios "era de esperar, tenemos una puerta de entrada tremenda, a través del puerto y el aeropuerto. Esta epidemia está relacionada con la movilidad".

Carlos Bautista ha querido aprovechar la ocasión para trasladar un mensaje de calma a la población andaluza. El coronavirus, ha aseverado, es una patología respiratoria viral, "que se difunde mucho pero cuyos índices de mortalidad son menores que los de la gripe habitual". En este sentido, el delegado ha asegurado que el uso de mascarillas no es efectivo para evitar el contagio por este virus.

Por el momento, asegura desconocer hacia dónde se dirige la onda epidémica de este virus, lo que sí que ha trasladado es que los pacientes afectados se encuentran en sus domicilios, asintomáticos o con muy pocos síntomas. Su estado es estable y se encuentran monitorizados y vigilados en todo momento por las autoridades sanitarias. El delegado ha asegurado que, en las próximas semanas, se procederá a dar el alta a aquellos pacientes que llevan varios días sin síntomas y cuyas pruebas den negativo en coronavirus.

Al ser preguntado, Carlos Bautista ha trasladado sus disculpas por la polémica generada tras sus declaraciones en relación a una agresión producida en un centro sanitario de la provincia. "Una señora llegó con un nivel alto de alcohol y destrozó el centro de salud", explica el delegado. En este sentido, sus afirmaciones hicieron referencia al tuit del Ministerio de Igualdad que rezaba 'Sola y borracha quiero volver a casa'. Acompañado de un vídeo, el delegado hizo alusión a estas palabras, relacionando la agresión con esta cita feminista. "Me vino como anillo al dedo", ha declarado. No obstante, Bautista ha querido resaltar que borró el vídeo por si alguien se hubiera podido sentir ofendido, al tiempo que ha reiterado sus disculpas, asegurando que lo hizo en tono jocoso.



Día Mundial del Riñón

El próximo día 12 de marzo tendrá lugar el Día Mundial del Riñón. Por ello, el delegado de Salud y Familias, Carlos Bautista, ha presentado esta mañana, junto a la Federación Nacional de Asociaciones para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón (ALCER) una campaña dirigida a moderar el consumo de alimentos procesados, perjudiciales para la salud renal.

Esta iniciativa invita a la población general, y a los grupos de riesgo de manera particular, a limitar el consumo de alimentos procesados y a llevar una dieta saludable para los riñones. En esta ocasión, la campaña girará en torno a la necesidad de frenar el avance de la Enfermedad Renal Crónica, que afecta entre un 10% y 15% de la población y suma más de 1000 afectados en la provincia, ha explicado Josefa Gómez, presidenta de ALCER Málaga.

En España, el número de pacientes que sufre esta enfermedad ha aumentado en un 30%. "De seguir con este ritmo de crecimiento se convertiría en la segunda causa de muerte en nuestro país", ha denunciado Gómez. Por ello, esta iniciativa pone el foco en la prevención, mediante la instauración de hábitos de vida saludable como mantenerse en forma, seguir una dieta sana, comprobar el nivel de glucosa en sangre o la presión arterial o no fumar, entre otros.

Como cada año, con motivo de este día se llevan a cabo una gran cantidad de actividades en la provincia. Sin embargo, algunas de ellas se han visto empañadas por el coronavirus y se ha procedido a su cancelación. "Se han suspendido algunas actividades que suponían aglomeraciones, como las mesas redondas", ha afirmado Josefa. Sin embargo, el pasacalles previsto para el mismo día 12, a las 18:00 horas, se desarrollará con normalidad. Además se van a llevar a cabo una Charla Informativa 'Alimentación y vida saludable para la prevención de enfermedades', en el Teatro Municipal de Benaoján, el martes día 10, a las 12:00 horas.