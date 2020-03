«La Junta está viendo si es actualizable el proyecto de encauzamiento del río Campanillas de 2006»

Ruth Sarabia, edil del Distrito de Campanillas, vivió el último fin de semana de enero, junto a los vecinos de esta zona de la capital, las devastadoras consecuencias de un temporal. En esta entrevista, concreta la respuesta institucional y voluntaria que se ha dado y reflexiona sobre unos hechos que han marcado al distrito.

¿Cuántas familias hay afectadas?

Familias afectadas, que ya cerramos el recuento hace dos semanas, son 859 familias, más de 10 millones computados por el Consorcio de Seguros en pérdidas, personales no pero sí materiales. Además de eso, hay cuarenta comerciantes. Las familias, por supuesto para nosotros son lo primero, y sobre todo aquellas que no tenían seguro, que son las que han sido atendidas directamente por el Ayuntamiento con las ayudas de emergencia, pero luego hay cuarenta comerciantes, sobre todo de la calle José Calderón, que es la principal, donde estaban casi todos situados, algunos en las paralelas. Han perdido todo, y en estos casos el gasto ha sido mayor porque han tenido que cerrar, algunos dos semanas o veinte días, o porque maquinaria específica que tenían para su actividad profesional es la que se ha visto dañada. Hablo de la óptica, o del dentista, o de la tienda de electrodomésticos, que han perdido todo su género, y aunque ha habido una compensación por el seguro no cubre el coste total de lo que les costó. En muchos casos no hablamos de los comerciantes y ha sido importante. Es cierto que la parte más importante de limpieza y demás ya está restaurado desde el minuto uno, las familias ya dejaron de sacar enseres, barro, pero algunas están pendientes de cobrar las indemnizaciones del Consorcio de Seguros y aquellas que ya lo han cobrado han repuesto el mobiliario y electrodomésticos. Con las que no los han repuesto, estamos utilizando sobre todo el centro ciudadano Beltrán Lucena, el lugar del acopio, donde están los voluntarios, han sido mas de 500 personas las que han echado muchísimas horas. Y ahí también damos pequeños electrodomésticos e, incluso muebles y grandes electrodomésticos, lo estamos haciendo con una asociación, que colabora para llevar los muebles a esas familias, para que hasta que el seguro termine de responder y hasta cuando puedan comprar mobiliario no se queden sin nada.

Ha habido una gran marea solidaria...

Dentro de toda la desgracia, siempre hay que buscar algo bueno dentro de todo lo malo que ha ocurrido, y yo creo que en Campanillas, por lo que me dicen los vecinos y entidades, nunca se había unido tanto la población para ayudar y nunca se había levantado esta marea solidaria, parece como que cada asociación hacía lo suyo, uno hacía una verbena, otra su taller, pero que todas se unieran de una manera, sin importar las rencillas del pasado, para ayudar a esas familias como fuera, limpiando, llevando comida, apoyando psicológicamente a los que estaban peor, por lo que me cuentan me dicen que no ha habido nada parecido en todos estos años, ni siquiera cuando ocurrió la desgracia del 89 se unió la gente de esta forma.

¿Cuál fue el momento más duro?

Fue el sábado y el domingo. Fueron días muy complicados, la gente estaba como en shock, iba andando sin saber qué tenía que hacer. Había gente que se quedó tan bloqueada que venían los vecinos a sacar agua, y la persona afectada con su familia estaban bloqueados, no sabían qué hacer. Hasta el rato u horas no reaccionaron en cuanto a qué estaba pasando. Íbamos entrando desde primera hora cuando llegamos con el alcalde a los sitios e ibas viendo cómo la gente decía esto qué es, qué ha pasado. Después del momento del sábado de todos como shockeados, el domingo la crispación, yo ahí he visto mucha, necesidad de buscar un culpable, esto no ha podido ser un tema de la naturaleza, algo ha ocurrido, algo se ha hecho mal, ¿quién lo ha hecho mal? Eso fueron unos días, el domingo, el lunes, de mucha crispación, de queremos saber, por eso montamos la reunión en el Beltrán Lucena con todos los vecinos, de alguna manera para decir oiga, no se preocupen traemos a los técnicos, sean de la administración que sean, para que expliquen que hay veces que los desastres naturales tienen esto, que si cae en cuarenta y cinco minutos lo equivalente a un mes, es que se va a desbordar. Si tenemos 100 kilómetros de cuenca por debajo de la presa de Casasola y 14 arroyos y todos van al río Campanillas, es que no hay manera de soportar el torrente que esto lleva y entonces el río, además, no era la primera vez que se había desbordado, fue en el 89 también, en la misma curva que ellos llaman la bodega. Y yo entiendo que la gente quería buscar la culpa de por qué no está encauzado el río, la culpa de se ha abierto una presa, la culpa de que tenía que haber una presa más y no existe, ¿dónde está la culpa? Por supuesto, todo es mejorable, y lo he dicho siempre en mis intervenciones, y que ahora se están poniendo los pilares para que esto no vuelva a suceder.

¿Qué se ha hecho?

Limpieza completa de la Junta del cauce del río. Desde el primer día que estuvo el presidente de la Junta, se pusieron a disposición de todo lo que se pudiera hacer, lo que agradezco. Su parte, lo que correspondía, es el río. Es cierto que había un proyecto de encauzamiento, que no sé si será el adecuado o no, lo están estudiando de nuevo los técnicos de Medio Ambiente de la Junta, han recuperado ese proyecto de 55 millones de euros, que estaba desde 2006 redactado hasta 2008, al final eso no se hizo, están viendo si eso es actualizable y se puede recuperar, si es lo que corresponde o no, han vuelto a llamar a técnicos para ver si lo mejor es ese encauzamiento, porque hay otras versiones que dicen que no siempre es lo mejor. Corresponderá a los técnicos decidir. Pero ahora mismo lo que había que hacer es lo que, si dentro de dos días iba a llover, no estuviéramos hablando de la misma circunstancia y eso era limpieza total del cauce del río, mejorar las barreras naturales, y dragar para que tuvieran más fondo porque al final los sedimentos se posan encima de los otros y teníamos muy poca profundidad de ese lecho del río. Eso se está haciendo, pasando por allí se ve.