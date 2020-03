El Ayuntamiento de Málaga dobla su aportación al Centro Principia

Luis Verde asegura que el objetivo es duplicar la actividad y dar mayor visibilidad a esta entidad.

El Centro Principia, dedicado a la divulgación científica, vivió su peor momento a lo largo del año pasado, cuando el Gobierno andaluz barajó su cierre, algo que finalmente se descartó por parte de la Junta, según confirmó el consejero de Educación, Javier Imbroda, en octubre de 2019. Es más, dijo que no sólo no se iba a clausurar, sino que se mejorará y reforzará su programa. Así, el Ayuntamiento, que no forma parte del consorcio que gestiona el centro aunque el consejero ya apuntó entonces que su intención es que lo haga en el futuro, ha decidido duplicar la aportación anual que hace a esta institución divulgativa.

Así lo confirmó ayer a este periódico el concejal delegado de Educación, Juventud, y Fomento del Empleo, además de gestionar el distrito de la Carretera de Cádiz, Luis Verde. «Hemos mantenido una reunión con los responsables de Principia, del que se creía que iba a cerrar, aunque este tema ya está en vías de solución por parte del Gobierno andaluz. Nos hemos reunido y vamos a doblar la aportación municipal que hacemos con ellos, sin ser parte del consorcio. Hasta ahora entregábamos una subvención nominativa de 30.000 euros al año, y ahora vamos a duplicarla hasta los 60.000, de forma que vamos a intentar también duplicar el número de actividades del centro y a tratar de darle mucha más visibilidad».

Verde señaló que también se ha reunido con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt) para que colabore con Principia y se está desarrollando ahora «un proyecto importante, grande, para trabajar en esta línea, con el fin de que el centro tenga una gran visibilidad, además de implementar en esta línea los proyectos de Smart City». «Creemos que Principia puede ser nuestra mejor aliada para habar de la estrategia Smart city».

Asimismo, con esta fundación y a través de Principia se está preparando un completo programa de actividades con el fin de potenciar la promoción y el acercamiento a los jóvenes a las llamadas carreras Stem, es decir, aquellas relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, los programas educativos más demandados del futuro. «Estamos poniendo énfasis en crear una estrategia para dar mayor visibilidad a la mujer en este campo». Todo ello lo están haciendo técnicos municipales para aliviar la carga de trabajo de Principia y se está desarrollando conjuntamente con Fecyt.

Imbroda, por su parte, explicó el último día de octubre en rueda de prensa que, en ese momento, se estaban modificando los estatutos del centro para que quedase adscrito a la Consejería de Educación y Deporte. «Estamos tratando de resolver otra chapuza más que nos hemos encontrado y que estaba condenando al centro a su desaparición», dijo.

Así, informó también de que el primer paso en el proceso se iba a dar pidiendo a las distintas consejerías del Gobierno andaluz los preceptivos informes. «Para la Junta es una prioridad y se está trabajando a una velocidad inaudita porque la sociedad necesita una administración ágil que dé respuesta a las situaciones que ocurren».

El consejero invitó, además, a todas las instituciones, entre ellas al Ayuntamiento de Málaga, a «arrimar el hombro» en este proyecto y que formen parte del consorcio de este centro interactivo, referente de la divulgación científica en Málaga y en Andalucía, sobre todo entre escolares.

Asimismo, el titular de Educación mandó entonces un mensaje de tranquilidad a los trabajadores y agradeció el trabajo que los docentes desarrollan en este centro, que tiene un doble carácter: museístico y educativo. El centro, de hecho, es visitado cada año por miles de niños y niñas.

Pocos días antes, el secretario general de los socialistas malagueños, José Luis Ruiz Espejo, anunció que su partido exigiría a la Junta que mantenga el Centro de Ciencia Principia a través de iniciativas desde el Parlamento, la Diputación y el Ayuntamiento. «Queremos que se mantenga la actividad y que se reconozca la que se viene haciendo en el Centro de Ciencia Principia, no compartimos el anuncio realizado por el gobierno de PP y Cs en la Junta del cierre y desmantelamiento de este centro», señaló Ruiz Espejo en rueda de prensa.