Los supermercados aseguran el suministro tras dispararse las ventas en Málaga

El colectivo lanza un mensaje de "total tranqulidad".

El sector de los supermercados ha querido lanzar de nuevo este miércoles un mensaje de "total tranquilidad" a los consumidores ante la alarma generada por la crisis del coronavirus, asegurando que no va a haber ningún problema de desabastecimiento en las tiendas y que todas las cadenas están preparadas para responder a la demanda. El secretario general de la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería (CAEA), Sergio Cubero, ha explicado a este periódico que desde el viernes de la semana pasada la venta en los supermercados de la provincia de Málaga ha crecido de media un 20% y ha añadido que ayer martes, ante las medidas adoptadas en zonas como Madrid para atajar la expansión del virus, la facturación de algunos establecimientos de la capital malagueña llegó incluso a aumentar un 100%. El segmento de los supermercados anima así a los clientes a comprar "de forma normal", recordando que los almacenes de la gran distribución están "llenos" y que no existe tampoco limitaciones en el transporte de mercancías.

Cubero, que también es presidente de la Cámara de Comercio de Málaga y de la cadena de supermercados Maskom, ha señalado que el aumento de la afluencia de clientes a las tiendas se ha producido sobre todo en la capital, mientras que en el interior de la provincia el comportamiento ha sido más cotidiano.

"Ayer fue una locura, sobre todo por la tarde, en muchos establecimientos de distinas cadenas. Pero hay que transmitir un mensaje de absoluta calma. Estamos preparados. Desde hace una semana, en previsión de que subiera la demanda, todo el sector incluso ha reforzado su red", ha comentado el responsable de CAEA, que representa a 4.000 supermercados andaluces de diferentes cadenas, con 8.500 millones de euros de facturación y 45.600 empleados. Málaga representa en torno al 25% de estas cifras.

Pastas, legumbres, lecha, carnes para congelar y conservas son algunos de los productos más demandados por los clientes a lo largo de estas jornadas, junto a la gama de artículos de higiene, desde papel higiénico hasta el consabido gel desinfectante de manos. El aumento de las compras se deja notar en el ticket medio de las familias. Cuberos afirma que la crisis del coronavirus está alterando los patrones de consumo, ya que estos días son frecuentes compras por valor medio de 400 euros por parte de clientes que hasta ahora venían gastando unos 100 euros en sus visitas al supermercado.

"No es necesario acaparar. Ni los productos se van a acabar ni el transporte está teniendo problemas. No tiene sentido que haya avalancha de consumidores en las tiendas ni compras fuera de lo normal. Estamos en permanente contacto con las autoridades y no estamos preocupados", ha explicado. A su juicio, a lo único que lleva la adquisición impulsiva de productos es que algunos artículos como la carne de pollo y cerdo o algún elemento de higiene pueda agotarse momentáneamente de las estanterías, "siendo repuesto sin problemas a las pocas horas o al día siguiente". Respecto al gel de manos, ha señalado que los clientes lo están sustituyendo con la compra de alcohol que, rebajado con agua, tiene el mismo efecto desinfectante.

La CAEA, que se engloba dentro de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), insiste en que el suministro a los supermercados está garantizado y recuerda que el 90% de la oferta de los establecimientos está conformada por producto nacional procedente de diversas comunidades autónomas, por lo que tampoco se debe ver afectada por posibles incidencias en la importación de merncancías desde países como China. La gama de artículos procedente del exteior se completa sobre todo con productos de otros países europeos como Francia o Alemania. La materia prima que más puede llegar del mercado asiático corresponde a envases de plástico y, en este apartado, el sector está buscando proveedores alternativos.

Respecto al personal de los supermercados, Cubero ha dicho que la situación también es de "total normalidad" ante la incertidumbre generada por el coronavirus. "Ni hay afectados ni los trabajadores se están dando de baja", apunta. En su opinión, no va a ser tampoco necesario reforzar plantilla salvo en algún caso puntual, ya que la impresión es que la normalidad volverá al consumo en los próximos días. "En todo caso, si tenemos que tomar medidas en ese sentido, las adoptaríamos y reforzaríamos personal", ha añadido. El responsable de CAEA ha recordado que las medidas de higiene en el sector de la alimentación son muy completas, y que los trabajadores las siguen a rajatabla. También ha indicado que, hasta ahora, no hay indicaciones por parte de las autoridades sanitarias respecto al uso de mascarillas en este sector.