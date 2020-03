"Cuando viajo y escribo no quiero pontificar"

El periodista Pablo Linde (Málaga, 1981) publica 'Desde América. La mirada de un corresponsal asombrado', que recoge en un tono didáctico y al tiempo desenfadado sus impresiones sobre una decena de países de Hispanoamérica tras dos años de estancia. Pone el ejemplo de Medellín (Colombia) como ciudad con el lastre del narcotráfico que se ha reconvertido para lograr ser una ciudad vivible.

Comenzó como periodista becario en La Opinión de Málaga y desde 2007 está vinculado al diario El País. 'Desde América. La mirada de un corresponsal asombrado' (Kailas editorial) es su primer libro, un recorrido muy personal por países como Colombia, Haití, Paraguay, México o Guatemala

¿Cómo nace esta obra?

Estuve desde el comienzo en el equipo de la nueva sección de Planeta Futuro. A los dos o tres años surgió la oportunidad de tener fijo a un redactor en América Latina y, gracias a una colaboración que tuvimos con el Banco Interamericano de Desarrollo, viajar por el continente para contar esas historias de desarrollo, superación y no superación. Se decidió que fuese yo y me mudé a principios de abril de 2017 a Bogotá, mi ciudad base. Estuve dos años viajando por unos 14 países de América Latina, aunque en el libro aparecen 10.

Y le quedaron muchas cosas por contar.

No fui con la idea de escribir un libro pero desde que me instalé empecé a tomar notas de cosas que me llamaban la atención y que no tenían cabida ni en mis reportajes ni en mis crónicas.

Un bloc de notas que a veces parece el de un antropólogo, lleno de curiosidades sobre la forma de expresarse, costumbres, comidas...

Pensé que lo que había quedado fuera de los reportajes y me interesaba podía ser interesante para otras personas.

En el libro se cuida de pontificar, no mira las cosas desde un pedestal.

Me da mucho pudor contar a la gente 'lo que yo sé'. No quiero pontificar. Mi punto de vista es el de un observador que, obviamente, las realidades que traslada son parciales y que no quiere generalizar. Sí es lo que vi y lo plasmo intentando que lo que digo esté documentado y contrastado. También trato de que sea muy vivido, con muchos diálogos y con el objetivo de que sea divertido y de que quien lo lea, aprenda.

Escribe mucho sobre la seguridad en esos países.

Uno va pensando mucho en la seguridad porque en Latinoamérica, quieras o no, hay que ir con ciertas precauciones y sobre todo hay algunos sitios con muy mala fama. Pero es verdad que de lo que la gente me contaba de esos sitios, luego cuando estás allí siempre se rebaja el nivel y ves que la gente hace vida normal, que hay que tomar unas precauciones pero que no es un lugar invivible.

¿Qué impresión tiene del trato a los indígenas?, ¿son ciudadanos de segunda?

En la mayoría de los países son ciudadanos de segunda. Es una situación muy complicada porque muchas poblaciones indígenas viven en la frontera de un país pero viven con sus propias reglas y costumbres. Ahí hay un conflicto para el Estado: ¿hasta qué punto pueden darse unas reglas que no son las mismas para el país? Y cuando ellos están más integrados en las ciudades creo que sí hay un problema de racismo y de integración que no es fácil de solucionar.

En la República Dominicana el 'pelo bueno' es el lacio y el 'malo' el rizado. ¿Ha visto mucho complejo de este tipo?

Mi impresión es que en la República Dominicana hay mucho racismo con la gente haitiana, un problema brutal, incluso de auto racismo: el color de piel en general es oscuro, hay muchas personas que son negras y el pelo afro, el natural de la mayoría, está mal visto. Es la dictadura de occidentalizar todo e ir en contra de la propia naturaleza.

De estos viajes escribe que lo que más le ha impresionado ha sido la desigualdad.

Llevaba tiempo viajando a sitios complicados pero siempre lo había hecho como una persona que está 10, 15 días y se va a su casa. Por primera vez, aquí me he sentido parte de esa desigualdad, en el lado bueno de la balanza pero viviéndola. Al final estás metido en un sistema en el que hay personas que cobran 200 dólares al mes, que son quienes te atienden en el supermercado o trabajan de chófer.

Las fotos del libro son de usted. ¿Observa igual cuando fotografía que cuando escribe?

Cuando iba a algún sitio iba con esa doble preocupación: pensar no sólo en lo que tengo que escribir sino también en lo que tengo que fotografiar. Supongo que lo que buscas con la pluma lo buscas con la cámara.

En algunos países no termina de 'digerirse' la herencia española.

En general la gente es súperhospitalaria, no he tenido problemas pero sí que he escuchado comentarios. En México y Perú me sacaron un poco el pasado colonial. Muchas veces se reivindica lo inca en Perú o lo azteca en México como una contestación al imperialismo occidental, sin tener en cuenta que esta gente vivió hace cinco siglos y que no se puede extrapolar a hoy en día.

En el libro pone como ejemplo esperanzador el resurgir de la ciudad colombiana de Medellín.

Hay muchos ejemplos de salir adelante. Medellín es quizás el más claro. No la visité en los años 90 pero me cuentan que uno salía de su casa y temían que no volviese. Hoy en día tiene sus problemas pero se ha reconvertido, ha hecho una apuesta brutal por ser una ciudad vivible, con un transporte público envidiable en el resto del país y unos niveles de seguridad que en general han cambiado radicalmente.