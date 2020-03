Los médicos de Málaga piden a los mayores que no salgan de casa

Los profesionales sanitarios recomiendan a las personas mayores no utilizar el transporte público ni frecuentar lugares con afluencia de gente

Los médicos consideran que las personas mayores, así como aquellos pacientes con enfermedades crónicas, deben quedarse en casa y extremar precauciones puesto que son la población de riesgo ante la pandemia del coronavirus.

Para el Colegio de Médicos de Málaga (Commálaga), las personas de la tercera edad "deben cambiar sus hábitos lo antes posible y no utilizar el transporte público ni frecuentar lugares con afluencia de gente, tales como cafeterías, restaurantes o centros de ocio".

En este sentido, la institución considera que este mensaje "deben difundirlo de forma enérgica las administraciones sanitarias que, desde su punto de vista, han sido laxas con el mensaje que se ha dado a la población de mayor riesgo".

En relación con la medida anunciada este pasado jueves por la Junta de Andalucía del cierre de colegios e institutos, el Colegio de Médicos de Málaga considera "que es la correcta pero recuerda a las familias que estas dos semanas en las que no habrá colegio no son vacaciones y, por lo tanto, no se debe actuar como si lo fueran".

En este sentido, han apuntado a través de un comunicado desde Commálaga, que los más pequeños también "deben extremar precauciones para evitar la transmisión del virus y eviten, según los profesionales de la medicina, ir a parques infantiles, cumpleaños, cines, etcétera y, por supuesto, no se recomienda en absoluto que tengan contacto con sus abuelos".

Los facultativos piden "encarecidamente a la población que sea responsable y que no se relaje y, para ello, es clave que las administraciones lancen mensajes claros y firmes".

"En estos momentos hay que huir de recomendaciones que pueden dar lugar a malentendidos o a pensar que existen alternativas. En definitiva, solicitan mayor contundencia", han sostenido.

Sistema sanitario

Por otro lado, en relación con el sistema sanitario, el Colegio de Médicos insiste a la ciudadanía que use "racionalmente los servicios sanitarios, que priorice los motivos por los que van a la consulta y que sólo acuda por temas urgentes y ante la dude utilice los teléfonos habilitados por la Consejería de Salud".

Además, ha pedido a la Consejería de Salud que "ponga en marcha circuitos telefónicos para que la renovación de recetas de pacientes crónicos en Atención Primaria pueda realizarse en la historia electrónica por teléfono".

También, han dicho, "es importante que las administraciones prevean el material necesario para que los profesionales sanitarios puedan realizar su trabajo y se minimice el riesgo de contagio en ellos".

Para el Colegio de Médicos de Málaga, "un ejemplo a seguir" es la campaña #QuedateEnCasa protagonizada por profesionales sanitarios y realizada por la Comunidad de Madrid en la que animan a la población sana a que sea responsable y se quede en casa. Un medida que se debe aplicar ya, según el Colegio de Médicos de Málaga, en Málaga y provincia.

Por último, han insistido, además, en la importancia del lavado de manos frecuente, tanto como sea posible, con agua y jabón y mantener la distancia de seguridad entre las personas.