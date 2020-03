El PSOE reclama la conservación de los hallazgos arqueológicos del Astoria in situ

El portavoz del grupo municipal socialista, Daniel Pérez, exigió ayer al equipo de gobierno del PP y de Ciudadanos que los hallazgos arqueológicos de la parcela del antiguo cine Astoria-Victoria, ya derruido, se conserven en el mismo lugar en que se encuentran. Así lo manifestó el líder socialista durante una visita a la zona de los trabajos en compañía del concejal Mariano Ruiz, responsable socialista del área de Urbanismo. Pérez exigió a Francisco de la Torre que «proceda a datar los restos, conservarlos y ponerlos en valor de manera íntegra en el mismo lugar donde se han hallado», a la vez que pidió a la Junta de Andalucía «que dote de la mayor protección posible a los restos y a colaborar económicamente con su puesta en valor».

El líder socialista pidió además al Consistorio «que se pongan a disposición de la oposición y de la ciudadanía toda la información y las fotografías del proceso de excavación». También pide el acceso a las planimetrías de cada fase y los informes realizados por la Delegación de Cultura «para convertir cada decisión en un proceso transparente y riguroso acerca de los restos encontrados». En el mismo orden de cosas, Daniel Pérez exigió que se sustituyan vallas opacas que se encuentran actualmente en el perímetro de la zona de los trabajos por otras transparentes «como se hace ya en otras capitales europeas para que la ciudadanía pueda disfrutar de la vista de los restos y evolución de los trabajos. Si no hay nada que esconder, no entendemos porqué se habilitan vallas que no permiten ver qué hay al otro lado».

Hablando de transparencia, el portavoz socialista recriminó a Francisco de la Torre que el expediente de los trabajos no se ha trasladado al grupo municipal socialista en su totalidad. «Es curioso», declaró el líder socialista.