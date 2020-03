Booh! destinará el 10% de su facturación a afectados por la crisis del coronavirus

Los seis restaurantes de comida a domicilio de la cadena Booh! han decidido destinar el 10% de su facturación para colectivos más afectados por la situación actual generada por la pandemia de coronavirus y los gremios más expuestos, como los sanitarios y farmacéuticos y han mantenido contato con las empresas de 'delivery' como Uber eats, Glovo, Just eat... "para que aporten su granito de arena con envíos gratis y descuentos para que esto sea más llevadero para todos y sirva de verdad", informa Booh!.

Todos los restaurantes de Booh! en Málaga (Kurobi, Simiente, La Rechida, Púa Poké, Mr Wan y Out for Thai) continuarán trabajando con el horario habitual. El take away permanecerá cerrado, operando únicamente con food delivery, envíos a domicilio, a través tanto de los canales online (Uber Eats, Glovo, Just Eat y Deliveroo) como vía telefónica y Whatsapp.

"Hemos decidido una acción solidaria conjunta mediante la cual a partir de hoy mismo (sábado), y durante al menos 15 días, destinaremos el 10% de toda nuestra facturación a enviar comida a domicilio a los colectivos más vulnerables, nuestros mayores, así como a los más expuestos, profesionales sanitarios y farmacéuticos, en inmenso agradecimiento por estar luchando en primera línea de forma ejemplar e incansable para derrotar al coronavirus", afirman representantes de la empresa, que garantiza que todo su personal de cada una de las cocinas, de operaciones, así como los repartidores, están siguiendo el protocolo establecido, e irán equipados con guantes, mascarillas y gel hidroalcohólico, previniendo cualquier contagio de forma bidireccional. Además, todo el personal de los servicios centrales de Booh! está teletrabajando desde el viernes.

Desde Booh! se pretende llamar a la acción todos aquellos restaurantes y empresas que seguirán operando para dar servicio a domicilio y recaudar más fondos. Se pueden poner en contacto con Booh! todos los interesados en participar 951 615 330 o todoirabien@boohfood.com