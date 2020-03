La Protectora cuestiona el papel de la Diputación en la plaza de toros

La Sociedad Protectora de Animales ha presentado esta semana al presidente de la Diputación, Francisco Salado, un conjunto de alegaciones a la memoria de la organización y gestión de espectáculos taurinos, en la plaza de toros de La Malagueta durante la próxima temporada taurina (Semana Santa y Feria de Agosto 2020) y la promoción y apoyo a la escuela taurina provincial.

La memoria fue aprobada el pasado 7 de febrero en un pleno extraordinario de la Diputación, y expuesta a exposición pública durante 30 días naturales a contar desde su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

El escrito, firmado por la presidenta de la Protectora, Carmen Manzano, destaca entre las alegaciones que el gasto «deficitario» de la Diputación en los festejos taurinos y la promoción y apoyo de la escuela taurina es «injustificado, cruel y anacrónico» y no produce «un retorno social».

Las alegaciones se detienen en los aspectos social, jurídico, técnico y económico- financiero de esta actividad y pide al presidente de la Diputación que tenga a la Protectora como parte interesada en el expediente sobre la memoria.

La Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Málaga alega, en primer lugar, que en la memoria no se determina «de forma expresa ni implícita» la forma de gestión de la actividad.

En segundo lugar, tampoco le consta que aparezcan «por ningún sitio» los casos en que debe cesar la prestación, puntos que «son requisito fundamental y necesario para el ejercicio de actividades económicas por las entidades locales».

Las alegaciones también entran en el terreno de los gastos, al cuestionar que el estudio de viabilidad se corresponda «con la realidad presupuestaria». En concreto, la alegación pone en duda que el gasto medio de un toro sea de 2.857 euros, una cantidad que considera «muy por debajo de los precios de mercado».

La Protectora también considera otra «anomalía» el servicio de ambulancia, presupuestado en 150 euros, cuando lo contemplado en el Reglamento Taurino de Andalucía es una Uvi Móvil, con un precio de servicio de 2.000 euros diarios. También cuestiona el servicio de seguridad, por insuficiente, al tiempo que reclama una estimación de gastos que parta «de los gastos reales.

Asistencia a las corridas



Las alegaciones más desarrolladas son las que ponen en solfa la naturaleza de esta inversión pública, cuando critica ese gasto por considerarlo sin justificar y no necesario, además de «cruel». A este respecto, destaca que en la encuesta cuatrianual de hábitos culturales no asistió a ningún espectáculo taurino el 90,5%, y el 40% dijo no tener interés alguno.

Además, recuerda que Málaga es la primera provincia española en reducción relativa de número de festejos celebrados, con una bajada de un 68,1% entre 2011 y 2017, «por tratarse de una tradición anacrónica y cruel que no se adapta a la sociedad del siglo XXI».

Por último, este colectivo destaca que, según el Comité de Derechos de los Niños de la ONU, es un «ejercicio violento» no recomendable para menores de 18 años.

El delegado de Cultura de la Diputación, Víctor Manuel González, declaró ayer a La Opinión que las alegaciones las están valorando y darán una respuesta el próximo lunes.