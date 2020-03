La política de vivienda, a examen

Málaga, a veces madre, a veces madrastra, anda estos días revuelta, en consonancia con el resto del país, por las consecuencias del coronavirus. El pánico recorre las calles de una urbe que ha sido consciente de la importancia de ese virus malaje cuando el pasado martes, a eso del mediodía, el Ayuntamiento anunció por Twitter que suspendía el Festival de Cine en Español, una medida responsable para evitar males mayores. Claro que eso no le sirve de nada a los hoteles y restaurantes que iban a vivir estos días tan malos de marzo con el tirón del evento cinematográfico. Y lo peor podría estar por llegar, porque off the record, cualquier fuente con una mínima responsabilidad institucional o privada reconoce a los periodistas que, si las Fallas se han aplazado y la lucha contra la enfermedad no mejora o no se logran avances significativos en unas dos semanas, la Semana Santa podría seguir el mismo camino, con lo que eso supone para hoteles y el sector turístico en general, algo que se confirmaba ayer mismo. Esto, claro, no sólo es urgente, sino importante y las instituciones, tanto el Consistorio como la Junta y, sobre todo el Gobierno central, son conscientes, o han de serlo, evidentemente, de que la salud pública está por encima de cualquier premisa o previsión económica y, sobre todo, habría que hacer un esfuerzo colectivo para evitar que el pánico nos haga colapsar.

También es importante, y urgente, debatir sobre el modelo de VPO de la ciudad y este asunto ponerlo en relación, por ejemplo, con el injustificado e indecente aumento del precio del alquiler y las más de 20.000 familias, 20.531 en enero, que hay registradas en el IMV para poder acceder a algún tipo de casa protegida, sobre todo en alquiler, una lista que, por cierto, es una radiografía muy certera de cómo vive una amplia mayoría de la población malagueña: el 80% de ellos quieren una casa en alquiler y el 75% de los que piden un piso en arrendamiento tiene menos de 35 años e ingresos anuales inferiores a 7.432 euros (lean bien la frase anterior, porque el cronista tuvo que pensar varias veces en ella).

Frente a esto, el Ayuntamiento ha implementado varias políticas y un discurso que sólo ha variado algo con el cambio de cúpula en la Junta de Andalucía, es decir, aquel trasvase del PSOE a PP, Cs y el apoyo extraparlamentario de Vox. Dice el Consistorio, y ha declarado en innumerables ocasiones el alcalde, Francisco de la Torre, que desde 2000 se han construido 5.223 viviendas protegidas, 2.438 en régimen de alquiler y 2.790 en régimen de propiedad. Sin embargo, la Junta, que estuvo dirigida durante muchos años por el PSOE, sólo llegó a hacer 50 en estas dos décadas. Y eso pese a que la competencia es autonómica. El regidor, de hecho, recientemente pidió a los promotores privados que hagan viviendas de alquiler, habló de la colaboración público-privada y dijo que estaban supliendo «la falta de acción del Gobierno andaluz en los últimos años».

El equipo de gobierno asegura estar haciendo un esfuerzo importante para atender al segmento de menores de 35 años, de forma que actualmente se están construyendo 132 viviendas protegidas en alquiler y, en diferentes procesos administrativos, hay en cartera 1.105 viviendas, muchas de las cuales irán en régimen de arrendamiento para jóvenes. La mayor de estas promociones es la de la Universidad, con 1.001 VPO.

Esta misma semana se presentaba el tercer programa de ayuda al alquiler, dotado con 1,1 millones de euros. Los planes ejecutados han beneficiado a casi mil familias en situación de exclusión social y con necesidad urgente de acceder a una vivienda desde 2015.

Estos programas consisten en una subvención del Ayuntamiento para el pago de la mensualidad a estas familias, en esta ocasión cada unidad familiar beneficiada contará con una ayuda total de 18.260 euros para pagar alquileres que no superen los 900 euros al mes. Son ellos quienes tienen que buscar la casa, y aquí es donde viene el problema, porque los alquileres están tan altos (por distintos factores) que muchos no encuentran nada. En los dos primeros planes, el Ayuntamiento se gastó más de 12,7 millones de euros.

Ahora, la Junta acaba de anunciar una serie de VPO para todas las provincias, también, claro, para Málaga (habla de 502 viviendas, 476 de ellas en la capital), pero ¿es suficiente con la iniciativa política tanto del Gobierno andaluz como del Ayuntamiento? La oposición municipal, conformada por el PSOE y Adelante Málaga, considera que no, que aún hay margen para hacer mucho más, sobre todo desde el Ayuntamiento.

Eduardo Zorrilla, edil de Adelante Málaga, asegura que la ciudad «tiene una necesidad muy grande de miles de viviendas. Hay 20.000 familias en el registro del IMV». Muchas de ellas, unas 1.800 o 2.000, en riesgo de exclusión y de ser desahuciadas en un futuro no muy lejano. «Y eso de los inscritos, muchos no se inscriben porque no sirve para nada, lo que da una idea de la dimensión del problema». Sólo se propone por el equipo de gobierno la ejecución de 1.000 viviendas en cuatro años, dice, y, aunque la responsabilidad no es exclusiva del Ayuntamiento, porque el Gobierno andaluz y el central dejaron de promover viviendas en alquiler social por la crisis, asegura que, pasadas las vacas flacas, el Consistorio no tiene nuevos planes para promover vivienda en alquiler. «El alcalde se escuda en que es una competencia autonómico y eso es falso, es una competencia autonómica pero no exclusiva, porque no explica que las grandes ciudades promueven VPO, ciudades similares a Málaga como Sevilla, Zaragoza o Bilbao». «El Ayuntamiento puede hacer más». Por ejemplo, planes para hacer varios miles de viviendas, pidiendo el 50% al Banco Europeo de Inversiones (BEI) y la otra mitad podría salir de la venta del suelo municipal dirigidas esas parcelas, claro, a promociones de viviendas en alquiler.

Otra propuesta es que, igual que ha hecho Barcelona, se podría establecer un índice municipal del precio del alquiler en función de la zona y los metros cuadrados y quienes arrienden sus domicilios sin pasarse de esos valores de mercado tengan bonificaciones fiscales en el IBI o en el seguro para cubrir daños e impagos, asesoramiento jurídico, etcétera... Zorrilla dice que Málaga necesitaría, como mínimo, 3.500 VPO este mandato. Para ello también deben implicarse la Junta y el Gobierno central en los planes de vivienda, porque logran revertir, reflexiona, la escalada de precios del alquiler privado.

Alicia Murillo, edil del PSOE, asegura que el problema de la vivienda en Málaga es que en diez años «no se ha hecho nada. El Ayuntamiento dice haber hecho 5.000 VPO desde 2000 en veinte años, pero no habla de los últimos diez años, en los que apenas se han hecho 800 VPO, en años como 2011, 2012 o 2019 se han entregado cero». Uno de los grandes problemas, aclara, es el plan estatal de la vivienda de Rajoy, de 2013, no se puso en marcha hasta septiembre de 2014, y no se transfirieron los fondos a las comunidades, por lo que no se hicieron viviendas. El siguiente, el que abarcaba desde 2018 a 2021, «Rajoy no lo firmó. Pedro Sánchez ya firmó el plan para que se entregaran los fondos a las comunidades. Ha llegado el dinero, y el 66% del dinero que ha afluido a Andalucía y a Málaga proviene del Gobierno central».

Propone, por ejemplo, que el Ayuntamiento pueda comprar viviendas de quienes van a ser desahuciados y se queden en ese domicilio pagando un alquiler social, hacer una mediación del mercado del alquiler para dar garantías a los propietarios, un plan para compra de viviendas como el de Sevilla, que estaba dotado con 9,2 millones de euros (frente a un solo millón en Málaga), recuerda Murillo que el Ayuntamiento hispalense ha aprobado un plan de construcción de VPO de 80 millones de euros (la mitad del dinero viene del BEI y el resto, aclara, se podría pedir al ICO).

Esto no es el coronavirus, pero es urgente e importante.