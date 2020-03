Jupol Málaga pide a la comunidad china mascarillas y desinfectante para los policías

Jupol Málaga, sindicato mayoritario de la Policía Nacional, se está movilizando para conseguir material de seguridad con el que los agentes puedan trabajar en la calle con ciertas garantías. La falta de desinfectante y mascarillas FFP2, más consistentes y seguras que las básicas que están utilizando hasta ahora, ha llevado a esta organización a solicitar a través de las redes sociales donaciones tanto a la comunidad china como a los ciudadanos malagueños. Según ha explicado a este diario el secretario provincial, Miguel Millán, los agentes que trabajan en la primera línea policial siguen enfrentándose a situaciones de alto riesgo de contagio sin el material adecuado. "Hay servicios en los que es necesario el contacto físico para reducir o detener a un ciudadano del que desconocemos si es portador del coronavirus o no", explica Millán antes de añadir que el personal sanitario que les acompaña en ciertas intervenciones sí va bien equipado. "No entendemos cómo el Ministerio del Interior no nos considera un colectivo con exposición de riesgo cuando somos los primeros en actuar en un incidente", ha abundado. "¿Qué pasará si el contagio se descontrola entre los agentes? ¿Quién nos sustituirá?".

En su iniciativa, Jupol Málaga pide que el material sea entregado en la sede del sindicato, localizado en la calle Virgen del Gran Poder, en Carranque, o llamando al 951519421. Según Millán, todo el material que se reciba será entregado por el sindicato a los responsables de la Comisaría Provincial de Málaga para que sean ellos los que lo distribuyan entre los funcionarios y dependencias que más lo necesiten.