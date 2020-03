CGT pide guantes y mascarillas para el personal de Limasa

Los trabajadores de la empresa de limpieza de Málaga, Limasa, hacen un trabajo muy importante para la ciudad los 365 días del año: se encargan de la limpieza y de la retirada de residuos de la vía pública. Pero en esta crisis sanitaria debida a la presencia del coronavirus, su labor adquiere proporciones gigantescas. Así, según la sección sindical de CGT en Limasa, la empresa no está proveyendo de suficientes mascarillas y guantes a los empleados que estos días tienen que estar en la calle para beneficio de todos.

"Los trabajadores están exigiendo equipos de protección, Limasa dice que no tiene mascarillas para todo el mundo, algunos se las han comprado de su bolsillo, hay gente con diarrea y dolor de cabeza en casa. Les dan la opción de pedir permiso pero no le pagan el día a quienes se acojan a eso. No hay guantes aislantes para todos, y ellos, por ejemplo, deben recoger las papeleras en las que se tiran los clínex, vuelcan a granel estas bolsas en la bolsa del carrito. Están trabajando los 1.800 trabajadores", dice el sindicato.

Aseguran que algunos ciudadanos han tirado los colchones en los que han dormido personas infectadas de coronavirus a la calle y que son los camiones de Limasa los que los recogen. "El protocolo no dice cómo hay que recoger esos colchones, pedimos medidas de protección. Hemos de salir a trabajar en condiciones pésimas, además si uno de los trabajadores lo tiene, y el periodo de incubación es más de una decena de días, estamos en la calle infectando a más gente en ese periodo, de ahí la importancia de que contemos con medidas de protección: no hay suficientes mascarillas, ni guantes aislantes ni nada".

Reconoce CGT que la empresa "dio varias máscaras de goma antiguas, pero no ha comprado nada. El protocolo de actuación lo hemos visto porque se ha publicado, pero nadie nos ha avisado cuando tuvo lugar la reunión. Estamos pensando en plantear una demanda por infracción de las normas de riesgos laborales, cuando está en juego la salud del trabajador se debe actuar contundentemente".

CGT recuerda que muchos trabajadores realizan su labor en el vertedero, donde van todos los residuos hospitalarios. "¿Y qué pasa con los que van en la parte trasera del camión?"